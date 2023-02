Bronca que Jennifer Lopez deu no marido Ben Affleck é desvendada e cantora rebate

Uma publicação de um jornal britânico desvendou a bronca que Jennifer Lopez deu no marido Ben Affleck e a cantora reagiu às alegações de climão entre o casal

Nesta última segunda-feira, 6, o jornal britânico The Daily Mail desvendou a bronca que Jennifer Lopez teria dado no marido Ben Affleck durante a cerimônia do Grammy, ocorrida no último domingo, 5.

De acordo com um especialista em leitura labial, a cantora teria dito para o ator: “Pare! Pareça mais amigável! Pareça mais motivado”. No que o ator que já interpretou Batman nos cinemas teria respondido: “Ok, eu posso”.

A desmotivação de Ben criticada por Jennifer era evidente durante a cerimônia e chegou a virar meme entre os espectadores do Grammy.

Porém, apesar do desânimo e da bronca, o tabloide americano Paga Six ouviu uma fonte que afirmou que a relação do casal estaria bem.

Ainda na segunda-feira, Jennifer Lopez também garantiu que as coisas entre o casal estão melhores que nunca e rebateu os rumores de que o casal estaria em um mau momento.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, Jennifer aparecia com Ben vestindo os looks escolhidos para o Grammy. Na legenda, a artista escreveu: “Sempre o melhor momento com meu amor, meu marido”.

Elogio!

Ainda no Grammy, a atriz Viola Davis elogiou a cantora brasileira Anitta, que estava concorrendo a Melhor Artista Revelação.

“Sou sua fã. Vi seu documentário na Netflix”, teria dito Viola para Anitta de acordo com o jornal O Globo.