Viola Davis teria elogiado Anitta no Grammy: "sua fã"

Atriz veterana Viola Davis teria falado com Anitta durante premiação

A cantora Anitta pode não ter ganhado o Grammy, mas com certeza ela venceu! Isso porque a artista teria recebido um elogio da atriz Viola Davis na noite da premiação.

O jornal 'O Globo' deu a informação de que a estrela de 'How to Get Away with Murder' teria passado por Anitta durante a premiação e dito: "Sou sua fã. Vi seu documentário na Netflix”. A atriz estava falando sobre a produção da Netflix "Anitta: Made in Honorio'.

As duas inclusive estão se seguindo mutualmente desde a última segunda-feira, 6, após se encontrarem no evento. Vale lembrar que Viola se tornou uma Egot, quando se ganha o Emmy, Grammy, Oscar e Tony, premiações da TV, música, cinema e teatro.

Anitta concorreu ao Grammy como 'Artista Revelação'

Após 49 anos sem um brasileiro nas categorias principais do Grammy, Anitta disputou como 'Artista Revelação, junto com a cantora de jazz Samara Joy, o rapper Latto, a banta italiana Maneskin, Muni Long, DOMi & JD Beck, Tobe Nwigwe, Omar Apollo, Molly Tuttle e Wet Leg. Quem levou o prêmio foi Joy.