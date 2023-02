Ben Affleck vira meme após desânimo no Grammy e fãs teorizam bronca que levou de Jennifer Lopez

Ben Affleck foi acompanhar sua esposa, Jlo e acabou virando piada por conta da falta de interesse na premiação

O ator Ben Affleck (50) virou meme na internet após ser flagrado com uma expressão de puro tédio no Grammy Awards 2023, ele estava acompanhando sua esposa, Jennifer Lopez (53) que apresentou a categoria de “Melhor Álbum Pop”.

O casal não passou pelo tapete vermelho e foi direto para o evento. Juntos, eles tinham um lugar reservado bem na frente do palco, junto com o The Rock e sua esposa.

O ator aparentava puro tédio e não passou despercebida pelos fãs durante a apresentação de Stevie Wonder, quando as câmeras passaram pela plateia e capturaram a reação do casal. J-Lo foi vista dançando, enquanto seu marido estava com uma postura rígida.

Os fãs que estavam vendo a premiação não perdoaram. "Ben Affleck preferia estar em qualquer outro lugar do que na primeira fileira do Grammy 2023 assistindo a Stevie Wonder arrasar com Higher Ground", comentou um fã no Twitter.

Até brincadeiras com o papel do ator na DC Comics foram motivo de piadas: “Vamos dar uma trégua para Ben Affleck no Grammy. Ele provavelmente está no meio das filmagens de Batman e, como bom ator que é, permanece no personagem”, publicou outro fã.

Em outro momento, Jennifer estava se movendo junto com a música em seu assento, enquanto Ben olhava ao redor do local sem muito entusiasmo. Após um intervalo comercial, o casal também não percebeu a presença das câmeras, e a cantora repreendeu o marido quando ele sussurrou algo em seu ouvido. Na web, os internautas tentaram decifrar a fala de JLo, enquanto uns apostam que ela mandou Affleck “desistir” de algo, outros afirmam que a cantora apenas pediu para ele “sentar direito”.

“Ben Affleck parece estar pensando no melhor sanduíche que já comeu na vida e depois lembrando que aquele lugar que o vendia fechou”, comentou um internauta, "Ben Affleck é como todo introvertido em qualquer lugar. Você pode ver suas baterias esgotando em tempo real. O homem já está com 23%”, afirmou mais um.