Insider diz que Ariana Grande é cotada para o live-action de "Hércules"

Além de Ariana, Taron Egerton, astro de "Rocketman", está sendo cogitado para interpretar o protagonista

Será que vem aí? Apesar do live-action de "Hércules" ainda estar em fase de pré-produção, segundo informações do insider Daniel Richtman, em sua página no Patreon, os produtores do longa da Disney estariam em discussão com vários artistas para dar vida aos personagens. Entre eles, Ariana Grande e Taron Egerton.

Ariana está sendo considerada para interpretar Mégara, o interesse amoroso de Hércules, que deve ser interpretado por Taron, que deu vida ao astro Elton John em "Rocketman" (2019), e é o principal nome dentro da cotação. De acordo com Richtman, Danny DeVito pode reviver o seu papel como Phil, o treinador do filho de Zeus, o ator dublou o personagem na versão animada lançada em 1997.

O live-action de "Hércules" foi confirmado em 2022 e conta com direção de Guy Ritchie. Até o momento, os nomes cotados para o elenco são apenas rumores. Nenhuma data oficial de lançamento foi anunciada para o live-action de “Hércules”. A confirmação dessa adaptação veio no final de 2022, e os fãs podem esperar mais atualizações nos próximos meses.

Atualmente, a cantora está participando de um outro projeto o longa do musical Wicked, baseados no musical da Broadway e no livro de mesmo nome escrito por Gregory Maguire. A história se passa antes dos acontecimentos do filme “O Mágico de Oz” e acompanha a história de Elpabha, a Bruxa Má do Oeste, e Glinda, a Bruxa Boa.

A primeira parte de Wicked chegará aos cinemas em novembro de 2024, e a segunda parte está prevista para estrear no ano seguinte, 2025.

