Harrison Ford não segura emoção e chora durante estreia de Indiana Jones 5

Ator Harrison Ford é ovacionado durante estreia do filme em Cannes, surpreendendo os internautas ao cair no choro

Nesta quinta-feira, 18, o ator Harrison Ford (81) participou da estreia de Indiana Jones e A Relíquia do Destino, o último da franquia, que aconteceu durante o Festival de Cannes. Sem conseguir segurar a emoção, o astro de Hollywood não conteve as lágrimas e foi ovacionado de pé por todos por cinco minutos.

“Estou muito emocionado com isso, dizem que quando você está prestes a morrer, você vê sua vida passar diante de seus olhos, e eu acabei de ver minha vida passar diante dos meus olhos”, revelou o ator, durante uma entrevista à revista Variety, comentando sobre o filme e um dos personagens mais icônicos de toda sua carreira, ao lado de Han Solo, da franquia Star Wars.

“Uma grande parte da minha vida, mas não toda a minha vida. Minha vida se tornou mais fácil graças à minha adorável esposa [a atriz Calista Flockhart, que estava com ele], que apoiou minha paixão e meus sonhos, e a quem eu sou grato”, continuou Harrison Ford.

Antes da exibição do último filme da franquia de Indi, o ator fez questão de agradecer aos fãs que estavam presentes para acompanhar a aventura final do personagem. “Eu também amo vocês, mas tenho um filme que vocês deveriam ver. Está bem atrás de mim. Então me deixem sair do caminho e obrigado novamente por esta grande honra”, disse.

Os internautas ficaram completamente surpresos pela reação de Harrison Ford, que é conhecido por ser durão, brincando com o fato de ele estar chorando. “Harrison Ford estava chorando após a estreia de Relíquia do Destino. HARRISON FORD. Nunca pensei que o veria desabar. Este filme vai ser incrível”, disse um. “Harrison Ford chorando. Nunca pensei que veria esse dia?!?!?”, brincou um outro. “Nunca vi Harrison Ford chorando... Ele realmente é o Indiana Jones do nosso mundo!”, se derreteu um terceiro.

Indiana Jones e A Relíquia do Destino é o filme final de toda a franquia do personagem, tendo como diretor James Mangold, com roteiro do mesmo junto a Jez Butterworth e John-Henry Butterworth. Esse é o primeiro longa da série de filmes que não é dirigido por Steven Spielberg, ou se quer conta com uma história de George Lucas, porém, os dois são produtores do filme.

Harrison Ford foi a celebridade que mais chamou a atenção durante o tapete vermelho do terceiro dia do Festival de Cannes, que acontece no sul da França. Ele foi ao evento com Calista (58), da série Ally McBeal, e posou ao lado de Phoebe Waller-Bridge, de Fleabag, que também atua no filme.