Vencedor do Oscar fica emocionado ao reencontrar Harrison Ford, com quem trabalhou em 1984

Ator Ke Huy Quan, de 51 anos, trabalhou com Harrison Ford em Indiana Jones quando ainda era criança

O ator Ke Huy Quan (51) teve uma das maiores reviravoltas da história do cinema, e neste domingo, consagrou sua trajetória ao ganhar o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, por sua atuação no longa Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo. E o ator vietnamita se emocionou bastante ao reencontrar seu amigo de longa data, o ator Harrison Ford (80), com quem contracenou em Indiana Jones e o Templo da Perdição, em 1984, quando ainda era apenas uma criança.

Então, o reencontro com o grande amigo de longa data aconteceu quando Harrison Ford foi anunciar o vencedor do Oscar de Melhor Filme, o mais esperado da noite. Indi, portanto, anunciou que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo levava a estatueta mais desejada do cinema, e Ke Huy Quan se emocionou demais, assim como Indi, ao se reencontrarem para que o ator conquistasse mais um prêmio neste domingo, 12.

Ke Huy foi o primeiro ator asiárico a ganhar o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 38 anos, e deu um discurso emocionante demais. “Minha mãe tem 84 anos e está em casa assistindo. Mãe, acabei de ganhar um Oscar disse, aos prantos. "Eu morei em um acampamento de refugiados e, de alguma forma, vim parar aqui, no maior palco de Hollywood. Dizem que histórias assim só acontecem no cinema. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo comigo. Este - este - é o sonho americano! Esse é o verdadeiro sonho americano”, falou. O ator passou por campos de refugiados depois que sua família fugiu do Vietnã em 1978.