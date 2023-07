Greta Gerwig, diretora de Barbie, revela se planeja uma sequência para o longa

Filme de Greta Gerwig, Barbie já arrecadou mais de R$ 400 milhões ao redor do mundo em menos de uma semana

Nesta terça-feira, 25, a diretora Greta Gerwig, responsável pelo sucesso de Barbie, conversou com o jornal norte-americano The New York Times e falou sobre a sequência do longa. Com menos de uma semana de estreia, batendo diversos recordes de bilheteria, a cineasta já deixou claro que não está interessada em um segundo filme e descarta Barbie 2.

“Até agora, isso é tudo que tenho a oferecer. Eu me sinto assim no final de todo filme, que eu nunca vou ter uma nova ideia e que tudo que eu gostaria de ter feito, eu fiz. Eu quero não estragar o sonho de ninguém, mas para mim, no momento, tô fora”, contou a diretora do longa estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling.

Greta ainda revelou que está grata pelo sucesso avassalador do longa. “Estou tão surpresa. Estou sem palavras, sério (...) Tem sido incrível andar por aí e ver as pessoas de rosa. Nunca em meus sonhos mais loucos imaginei algo assim”, avaliou a cineasta.

Com menos de sete dias de sua estreia oficial nos cinemas de todo o mundo, Barbie já arrecadou mais de R$ 400 milhões e as projeções esperam que o longa bata a marca de R$ 1 bilhão. As críticas não pouparam elogios para o filme da boneca mais famosa do mundo, fazendo com que a Mattel começasse a planejar mais tentativas de levar seus brinquedos para as telonas.

Greta Gerwig, diretora de Barbie, revela estar apavorada com novo trabalho

Até os grandes cineastas têm medo! Durante uma entrevista para o Inside Total Film Podcast, a diretora e roteirista de Barbie, Greta Gerwig, revelou estar apavorada para seu novo projeto. Em breve, ela irá comandar o reboot de As Crônicas de Nárnia, na Netflix.

A produção vai resgatar as histórias escritas por C. S. Lewis, que já venderam mais de 120 milhões de cópias ao redor do mundo. E nesta nova versão, Greta irá dirigir pelo menos dois filmes da nova versão da franquia de sucesso. Contudo, quando questionada se sua visão sobre o universo de Nárnia seria tão incrível quanto fez em Barbie, a diretora contou que não sabia.

