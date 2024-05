Kelly Key se joga no mundo empresarial e revela investimentos: 'Negócios mais abrangentes'

Morando em Angola, Kelly Key tem se dedicado ao mundo empresarial e revela que tem investimentos em diversas áreas como moda, beleza e gastronomia

Kelly Key é o verdadeiro exemplo de uma mulher que segue enfrentando os desafios que envolvem o universo feminino. Em meio às celebrações do Dia das Mães, a artista conta que conciliar a vida familiar e a carreira empresarial ainda é um dos problemas que ela precisa lidar quase diariamente.

"Esse desafio eu atravesso até hoje, nas reuniões que falo, que estou lidando com gente, não tem como, em algum momento isso choca uma coisa com a outra, tanto no sentido positivo das pessoas curtirem o meu posicionamento, a minha forma de abordagem e todo o meu direcionamento enquanto empresária, quanto também o outro lado, de ter esse preconceito da mulher bonita, da mulher artista, da mulher que vem do universo pop, porque isso acaba acontecendo", declara.

A artista conta que apesar de não sofrer mais como antes, segue vendo certos detalhes que ainda não mudaram. "Em um determinado momento da minha vida isso foi muito forte e foi muito impactante pra mim. Acho que por esse motivo eu tentei me especializar em algumas áreas que estivessem ligadas a mim", diz.

Morando há mais de três anos em Angola, Kelly conta que ver a dedicação de seu esposo, Mico Freitas, nos negócios da família foi importante para ela se permitir a se arriscar mais no mundo empresarial. Atualmente ela conta com mais de cinco empresas, todas ligadas ao mundo fitness, sua grande paixão.

"Tenho academia, clínica, salão de beleza, bistrô saudável, restaurante e uma linha de roupas que desenvolvemos. Tudo ligado ao lifestyle, procuro sempre me conectar de verdade com meus projetos. Quando decidi virar empresária, também decidi que só iria me envolver com projetos que tivessem relação com o meu universo, para que eu me sentisse feliz e prosperasse", explica Kelly.

Para Leonardo Loureiro, especialista em educação empresarial que tem ajudado a artista, Kelly Key é uma empresária de mão cheia. "Ela tem muita visão, é boa no que faz. Estamos sempre em busca de melhorar o que já é bom, focar em trazer mais resultado", assegura.

Sem previsão de voltar a morar no Brasil, a mãe de Suzana Freitas está disposta a transformar o novo país não apenas em um lar, mas também no lugar ideal para ela investir. "Temos uma base lá [no Brasil], sempre será nossa casa, mas quando o Mico precisou vir, acreditamos que podíamos fazer daqui nosso lar também. Agora tenho meus negócios aqui, além dos dele, e quero crescer cada vez mais como empresária", finaliza.