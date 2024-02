Kelly Key fala sobre vida fora do Brasil e relembra convite para o BBB

Em entrevista à CARAS Brasil, Kelly Key relembrou convite para participar do BBB 20 e contou detalhes sobre sua vida morando fora do Brasil

Vivendo na ponte aérea entre Brasil, Portugal e Angola, Kelly Key (40) já virou cidadã do mundo. Em 2022, ela resolveu fazer as malas e iniciar um novo momento ao lado de sua família em outro continente. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abriu o coração sobre estar em constantes mudanças ej sua vida e relembrou já ter sido convidada para participar do BBB.

"A vida de imigrante é, sem dúvida, enriquecedora. A cada dia, aprendo e me adapto mais à nova cultura. Embora o Brasil sempre tenha um lugar especial no meu coração, me sinto grata e entusiasmada por construir laços e criar memórias neste novo capítulo da minha vida aqui em Angola onde nossos negócios precisam da nossa presença e atenção total", conta ela, que decidiu acompanhar o maridão, Mico Freitas, em um compromisso profissional no país.

Mas apesar de ter Angola como sua residência fixa, ela garante que faz questão de sempre estar de volta as origens. "Portugal, Brasil e Angola sempre foram nossos pontos de conexão familiar. Acho q por toda minha vida vou transitar por eles… por isso mantenho minhas casas em cada país. Quero ter essa liberdade de viver por temporadas", afirma.

Longe dos palcos há alguns anos, Kelly atualmente tem investido na sua carreira de apresentadora e influencer. Nas redes sociais, ela costuma compartilhar detalhes de sua rotina, dar dicas de bem-estar e também conselhos aos seus admiradores. Segundo a artista, ela está vivendo uma nova fase da vida e isso não necessariamente significa que ela deixou totalmente do lado cantora.

Leia também: Kelly Key viveu dilema pessoal quando lançou música da Barbie; relembre

"A música sempre será uma parte essencial de quem sou, mas é natural evoluirmos e explorarmos novos interesses. O período da minha carreira musical foi vibrante, desafiador também e me ensinou muito, mas hoje encontro satisfação em outras áreas da minha vida, sem que isso signifique um trauma ou desinteresse pelo universo musical… Apenas uma outra fase", declara.

Mesmo afastada do cenário artístico, Kelly segue sendo lembrada por seu trabalho e simpatia com o público. Prova disso foi o convite que ela recebeu em 2020 para participar do Big Brother Brasil. Na época, a mãe de Suzana Freitas disse "não" a Boninho e deixou muitos fãs tristes. "A decisão de não participar do BBB na época foi baseada em minhas prioridades e projetos pessoais. Embora seja uma plataforma incrível, eu sentia que não era o momento certo para mim", afirma.

Questionada se já chegou a repensar sobre a oportunidade, a cantora garante que está satisfeita com a decisão e, no momento, tem focado em suas demandas profissionais. "Hoje, ainda acredito que cada oportunidade deve ser avaliada com cuidado, alinhando com meus valores e onde quero direcionar minha energia. Neste momento estou bem focada nos meus novos negócios e a demanda deles na minha vida", finaliza.