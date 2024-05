Wanessa explica situação com fã em primeiro show pós-BBB: 'Que esteja bem'

Em entrevista à CARAS Brasil, Wanessa explica momento em que fã invadiu o palco durante seu primeiro show após o BBB, nesta sexta, 10

Wanessa Camargo (41) realizou seu primeiro show após a participação no BBB 24 nesta sexta-feira, 10. Em uma noite emocionante, repleta de fãs e amigos, a artista precisou ter jogo de cintura ao lidar com um fã que invadiu o palco durante sua apresentação.

"É uma situação que acontece e a gente sem saber o que fazer. Sempre gosto de tratar com muito carinho, não gosto que ninguém seja tirado fora do meu palco", explica Wanessa , em entrevista à CARAS Brasil. "Espero que ele esteja bem."

A artista tentou acalmar o fã e até chegou a cantar com ele, então, o homem pegou o microfone e não queria devolvê-lo. Após esse momento, seguranças precisaram retirá-lo do palco para que Wanessa pudesse seguir com sua apresentação.

"Mas ali, eu não sabia mais o que fazer sendo sincera. Eu estava tentando conversar, acalmá-lo, cantar com ele. Só que ele não devolvia o microfone, e aí eu pensei como eu iria voltar para fazer o show. Teve uma hora que eu não tinha o que fazer. É uma coisa que a gente não quer que aconteça."

A cantora também aproveitou o momento para elogiar Raquele (23), ex-colega de confinamento durante o BBB 24. Ainda na casa, a doceira surpreendeu os telespectadores ao cantar a música Leão, de Marília Mendonça (1995-2021).

"Estamos incentivando aquela garota, ela me surpreendeu com a voz dela lá dentro", afirmou Wanessa, que não poupa elogios para a amiga. "[Ela é] talentosíssima e carismática", completa a cantora, que fez sua apresentação na Áudio, casa de shows em São Paulo.

Além de Raquele, outros ex-BBBs também marcaram presença na noite. Nomes como Yasmin Brunet, Marcus Vinicius, Fernanda, Pitel, Lucas Luigi, Pizane, Nizam, Michel e Giovanna prestigiaram o show da cantora.

