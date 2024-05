Viih Tube anuncia mudança em chá revelação do segundo filho. Entenda!

Após os últimos acontecimentos, Viih Tube decidiu realizar uma mudança no evento que revelará o sexo de seu segundo filho com Eliezer

À espera de seu segundo filho com o ex-BBB Eliezer, Viih Tube decidiu fazer uma mudança no chá revelação, marcado para acontecer no domingo, 12. Diferente de outras datas especiais, o casal escolheu realizar o evento de forma mais intimista e sem transmissão ao vivo.

Anteriormente, Viih chegou a comentar com os fãs que faria uma live especial durante a revelação do sexo do segundo bebê. No entanto, após a tragédia causada pela chuva no Rio Grande do Sul, a influenciadora informou que a festinha será discreta e contará com a presença apenas de familiares e amigos mais próximos.

A informação foi confirmada ao site Splash, do UOL, pela assessoria de imprensa da famosa. Com isso, Viih Tube e Eliezer não realizarão mais uma transmissão do momento em que devem descobrir o sexo do novo herdeiro.

O chá acontecerá de 12h30 às 18h30 em uma casa de festas na Zona Oeste de São Paulo. A revelação está prevista para às 17h.

Antes da mudança, a influenciadora digital já havia informado que, de certa forma, o evento seria mais reservado. Isso porque, de acordo com Viih Tube, ela teria ficado traumatizada com os acontecimentos no aniversário de 1 ano da filha mais velha.

Vale lembrar que o casal anunciou a gravidez ao vivo no programa 'Mais Você', da Globo, no fim de abril. A notícia surpreendeu até a apresentadora Ana Maria Braga, que soube da notícia após a primogênita de Viih e Eliezer, Lua Di Felice, entrar no estúdio da atração com uma roupinha informando que foi promovida a irmã mais velha.

Eliezer compartilha ultrassom com coração do segundo filho

Eliezer emocionou seus seguidores na tarde desta sexta-feira, 10, ao mostrar um ultrassom morfológico do novo bebê que espera com Viih Tube. Os influenciadores, que já são pais da Lua Di Felice, divulgaram no final de abril que estão à espera do novo baby tube na família.

Nos stories, o ex-BBB 22 colocou o momento do exame realizado, e é possível escutar o coração do novo bebê. O procedimento de imagem avançado visa realizar uma avaliação minuciosa do neném pelo médico especialista em medicina fetal. Confira!