Angelina Jolie incentivou os filhos a evitarem Brad Pitt, diz ex-segurança

Novos documentos judiciais indicam que Angelina Jolie teria instruído os filhos a evitarem contato com Brad Pitt, de acordo com ex-segurança; entenda

Em uma complexa batalha legal, novos documentos revelam que Angelina Jolie tentou impedir seus filhos de terem contato com Brad Pitt durante visitas. O conflito que inclui uma disputa pela custódia dos filhos e a propriedade vinícola francesa Chateau Miraval, ganhou mais um capítulo na última quinta-feira, 9.

Segundo informações obtidas pelo site ET Online, os advogados de Pitt afirmam que um ex-segurança, chamado Tony Webb, foi informado de que Jolie instruiu seus filhos a não falarem com o pai durante as visitas de custódia. Os novos documentos judiciais também afirmam que a famosa tentou ameaçar os seguranças em silêncio por meio de acordos de confidencialidade (NDAs).

Ainda de acordo com os registros do tribunal, Webb "foi o chefe da segurança de Jolie por duas décadas, e permaneceu nessa função por aproximadamente quatro anos depois que o casal se divorciou". O ex-funcionário também compartilhou que Angelina "exigiu que ele e seus contratados assinassem NDAs relacionados a vários detalhes pessoais e profissionais da vida dela e de sua família".

Tony afirma que foi contatado por um representante da atriz, Michael Vieira, com o objetivo de influenciar outros guarda-costas a não testemunharem a favor de Pitt. "[Webb] recebeu várias ligações do representante de Jolie, que disse ao Sr. Webb para lembrar sua equipe de que eles haviam entrado em NDAs com Jolie e que, se testemunhassem em um processo de custódia, Jolie os processaria", acrescentou o documento.

Os escritos também alegaram que "um deles [funcionários] disse a Webb que 'ele testemunharia sobre declarações que ouviu que a Sra. Jolie fez às crianças, encorajando-as a evitar passar tempo com o Sr. Pitt durante as visitas de custódia'".

Portanto, mesmo com a ameaça de um possível processo, dois funcionários chegaram a testemunhar, o que levou à demissão da empresa do Sr. Webb por meio de Angelina Jolie.

Após as acusações, a equipe jurídica da artista rejeitou as alegações de Pitt, argumentando que ele está tentando equiparar os acordos de confidencialidade padrão a uma tática para ocultar suas ações. Eles destacam que o caso não reside apenas nesses acordos, mas sim na questão do poder e controle. Jolie está buscando uma separação pacífica e saudável, almejando relacionamentos positivos entre todos os membros da família, inclusive com Pitt, de acordo com os profissionais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelina Jolie (@angelinajolie)

Advogados de Angelina Jolie fazem acusação contra Brad Pitt

A atriz Angelina Jolie e o ator Brad Pitt se separaram há alguns anos, mas seguem com seus nomes ligados por causa de uma batalha na justiça. Há alguns anos, eles brigam por causa da venda de uma vinícola que compraram juntos na França, já que não concordam com os termos para a venda do local.

Com isso, em uma novidade no processo, os advogados dela fizeram uma acusação contra ele.

De acordo com o site da Revista People, os advogados de Jolie acusaram Pitt de ter cometido abuso físico contra a ex-mulher antes da briga no avião, que foi o episódio que culminou na separação deles em 2016. A equipe de defesa dela alegou que os atritos entre eles é algo mais antigo. Confira os detalhes.