Reynaldo Gianecchini destaca coragem para superar desafios na carreira: 'Dou a cara a tapa'

Em entrevista à CARAS Brasil, Reynaldo Gianecchini avalia trajetória, pondera sobre zona de conforto e relembra reflexões com biografia

Reynaldo Gianecchini, que construiu uma longa trajetória na atuação, destaca sua coragem para superar desafios na carreira. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator avalia trajetória, relembra reflexões com biografia e pondera sobre zona de conforto: "Dou a cara a tapa".

"Recebi milhares de 'não', muito mais do que 'sim'. Tem uma hora que a gente quase acredita que não é bom o suficiente. É tanta gente não acreditando que você duvida mesmo. Temos que olhar para dentro, para nossa intuição. Tem uma chama dentro de nós que impulsiona a gente para ir. Os nossos sonhos são para a gente correr atrás", declara Reynaldo Gianecchini .

"Minha coragem é maior que meu medo, então banco meus sonhos. Dou a cara a tapa, gosto de sair da zona de conforto, porque é onde você cresce e faz a sua história. Quando me chamaram para fazer minha biografia, achei uma loucura contar a minha história aos 40 anos. Nunca imaginei que minha vida fosse interessante assim", acrescenta o ator, que lançou sua biografia, Giane: Vida, Arte e Luta, em 2012.

Leia também: Reynaldo Gianecchini abre o jogo sobre desejo de ter filhos: 'O problema é achar uma relação'

Reynaldo Gianecchini explica que repassar sua vida no livro trouxe reflexões sobre sua trajetória. "Se eu tivesse ficado na minha cidade, na zona de conforto, jamais teria toda essa história. Minha estreia profissional, tanto no teatro quanto na TV, foi uma cara de pau terrível. Não tinha experiência nenhuma e topei desafios gigantes. Com medo, mas com coragem. Podia ter falado 'não estou preparado, não dá', aí talvez não estivesse aqui hoje". Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista o ator recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: