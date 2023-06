Gal Gadot revela que filme de Cleópatra mudará imagem da rainha egípcia

Atriz Gal Gadot promete que filme sobre Cleópatra mudará imagem de apenas sedutora e trará justiça para seu legado

A atriz Gal Gadot pretende mudar a percepção das pessoas sobre a tão icônica rainha egípcia, Cleópatra, em seu mais novo filme. Durante uma entrevista com a Vogue de Hong Kong, a israelense falou sobre o longa, Coração de Pedra, feito pela Netflix, e aproveitou para falar sobre a tão importante personagem da história do Egito.

Na conversa, Gal deixou claro que ela cresceu sabendo que a rainha Cleópatra era um nome extremamente conhecido em Israel, por conta de sua fronteira com o Egito. “Se a Mulher Maravilhosa é uma líder feminina forte, a Cleópatra é uma da vida real”, explicou a atriz, que vive a super-heroína nos cinemas.

“Esse é um exemplo perfeito de uma história que eu quero contar porque eu comecei a ler diferentes livros sobre ela, e eu disse: ‘Nossa, isso tudo é muito fascinante’”, continuou. “Tudo que eu vi sobre Cleópatra de imagem foi que ela era essa mulher sedutora que mantinha um affair com Julius Caesar e Marco Antônio”, criticou.

Na visão de Gal, a rainha, que foi a última a comandar a dinastia Ptolomaica do Egito, descendente de Ptolomeu, um general macedônio que serviu Alexandre, o Grande, era uma pessoa“muito à frente de seu tempo”.

“O Egito e o que ele era antigamente, era futurístico até para o que nós somos hoje em dia. Não posso dizer muito, mas, para mim, eu estou tão apaixonada em contar sua história e trazer justiça para a personagem e para seu legado, celebrando sua existência e seu legado”, disse a atriz israelense. “Nós temos um lindo roteiro, e eu mal posso esperar para compartilhar essa história com o mundo e mudar a narrativa da Cleópatra de apenas ser sedutora”, complementou. Seu filme como Cleópatra tem data para sair somente em 2025.

Gal Gadot é uma atriz e modelo de 38 anos de idade, nascida no dia 30 de abril de 1985, na cidade de Petah Tikva, Israel. Ela é mais conhecida por seu papel como Mulher-Maravilha no Universo de Heróis da DC. Em 2004, ela foi coroada Miss Israel. A famosa é casada com Yaron Varsano desde 2008 e os dois têm três filhas, Alma, de 11 anos de idade, Maya, de 4 anos de idade e Daniella de 2 anos de idade.

Cleópatra VII Filopátor foi a última rainha do reino Ptolemaico do Egito. Depois de sua morte, o país virou uma província do Império Romano, marcando o fim do Período Helenístico que começou com Alexandre, o Grande, em 336 a.C. Aos 39 anos de idade, Cleópatra se matou em Alexandria, no ano 30 a.C.