Gal Gadot revela bastidores de negociação para 'Mulher Maravilha 3'

A atriz falou sobre a possibilidade de voltar a interpretar a Mulher Maravilha nas telonas

Durante sua participação em um evento realizado em São Paulo na última semana, Gal Gadot falou sobre a possibilidade de voltar a interpretar a "Mulher-Maravilha". Recentemente, com James Gunn assumindo a DC, muito se especulou sobre o futuro da atriz nesse universo.

O terceiro filme da heroína está na geladeira, mas isso não significa que não vai acontecer, em dezembro de 2022, o próprio James Gunn já havia confirmado que a atriz não foi dispensada dos projetos da DC.

Segundo a Entertainment Tonight, a atriz explicou que decisões estão sendo tomadas nos bastidores e que em breve novidades serão reveladas para os fãs da "Mulher Maravilha": "As coisas estão sendo trabalhadas nos bastidores", disse Gadot ao ET, "e assim que chegar o momento certo, você saberá", afirmou.

Ao que tudo indica, parece então existir esperança de vermos Gal Gadot novamente na pele da "Mulher-Maravilha"! Mas, só o tempo - e James Gunn - para confirmar como será o retorno.

Durante a participação no evento, a atriz também falou em conversa com a ET sobre o filme "Barbie", antes de Margot Robbie, Gal Gadot chegou a ser cogitada para o papel.

Em entrevista à Vogue de maio, Margot explicou que Gal foi considerada para interpretar a boneca mais famosa do mundo, mas não estava disponível no momento. Ela ainda revelou que a atriz serviu como uma espécie de modelo para a personagem: "Gal Gadot é a energia da Barbie", disse na entrevista para a revista.

Gal Gadot respondeu no evento, mandando um recado para a atriz: "Margot, eu te amo!" Gadot disse ao ET em resposta aos comentários da atriz. "Farei qualquer coisa com você, estarei [em] qualquer coisa com você!", afirmou.

Margot Robbie conta que fez pedido diferentão antes de interpretar Barbie

A australiana contou que se apaixonou pelo universo rosa de Barbie quando ganhou uma Casa dos Sonhos ainda na infância, de Natal. Recebendo o convite para estrelar o roteiro, ela não pôde deixar de fazer um pedido afetivo à diretora da história, Greta Gerwig.

"O que você quiser que aconteça nesse filme da Barbie, vamos fazer isso. [...] Eu só tenho um favor a pedir: por favor, por favor, por favor, podemos ter uma Casa dos Sonhos onde ela tem um escorregador que vai do quarto até a piscina? Porque essa é a minha meta de vi",da disse.