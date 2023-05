Fiuk posa com famosos em tapete vermelho de Velozes e Furiosos

Cantor e ex-BBB Fiuk vai até Roma, na Itália, para acompanhar tapete vermelho de Velozes e Furiosos 10

Nesta quarta-feira, 17, o cantor e ex-participante do Big Brother Brasil 21Fiuk (32) foi até Roma, na Itália, participar da première do filme Velozes e Furiosos 10, que aconteceu há alguns dias no pais Europeu. No tapete vermelho, o artista clicou diversas fotos ao lado de alguns famosos que participaram do filme.

“Cuidado com o que você sonha, porque um dia pode virar realidade”, escreveu o cantor e ex-BBB, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Fiuk usava um terno todo branco, com camisa branca e algumas joias completando seu look.

Nos cliques compartilhados pelo ator, ele aparece ao lado de grandes estrela do cinema que integram o elenco de Velozes e Furiosos 10, como a consagrada atriz de Hollywood Charlize Theron, o ator John Cena e a atriz Daniela Melchior. O filme tem estreia prevista para a próxima sexta-feira, 19, e conta com outros grantes artistas como Jason Momoa, Rita Moreno, Jason Statham, Brie Larson e muito mais.

Os comentários foram inundados de pessoas celebrando a conquista do ator, principalmente famosos amigos de Fiuk, como o influenciador digital e modelo Leo Picon, que enviou alguns emojis de foguinho. “Que incrível”, exaltou a atriz Sophia Valverde. “Sua vaga em Velozes e Furiosos 11 está garantida”, brincou um outro internauta. “Que isso irmãoooo”, exclamou o influenciador digital Lucas Jagger, filho de Luciana Gimenez com o cantor Mick Jagger, do Rolling Stones. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas e muito mais, enviados para enaltecer ainda mais o momento incrível vivido por Fiuk.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por [+]FIUK (@fiuk)



Além disso, em outra publicação, Fiuk mostrou que teve a chance de conhecer a parte de dentro do famoso carro Dodge Charger, dirigido pelo personagem da franquia, Dominic Toretto, vivido pelo icônico Vin Diesel. “Esperei 22 anos por esse momento”, comemorou o ex-BBB.