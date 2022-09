Filme estrelado por atriz transgênero concorre ao Leão de Ouro no Festival de Veneza

Filme 'Monica', do cineasta italiano Andrea Pallaoro, concorre ao Leão de Ouro na 79ª edição do Festival de Veneza

O filme Monica, do cineasta italiano Andrea Pallaoro, fez sua estreia no Festival de Veneza neste sábado, 03!

O longa, que está entre os filmes mais aguardados, está concorrendo ao Leão de Ouro na 79ª edição do Festival de Veneza, que vai acontecer até o dia 10 de setembro.

Protagonizado por uma atriz transgênero, Trace Lysette, a produção conta a história de uma mulher que volta para casa para cuidar de sua mãe. O elenco é formado por Joana Henning, Patricia Clarkson, Emily Browning, Adriana Barraza e Josh Close.

Alguns atores da produção, além da diretora de conteúdo e atriz Carol Chalita, do diretor e dos produtores do filme, estão no festival para acompanhar a exibição.

O Estúdio Escarlate, que tem a produtora Joana Henning como fundadora e CEO, estreia sua primeira produção executiva internacional como investidora no longa metragem Monica.

O filme conta a história de Monica, uma mulher que volta para sua casa no Midwest depois de 20 anos fora para tomar conta da mãe doente. A trama evolui com surpresas e explora temas universais de envelhecimento e beleza, rejeição e alienação. Sem certezas se a mãe a reconhecerá, Monica deve curar as feridas do passado, e buscar o caminho de perdão e da aceitação. O retrato íntimo conduz o espectador para o mundo e estado de espírito de Monica, a dor e o medo, as necessidades e desejos de uma mulher cuja viagem acaba por iluminar a sua condição humana.

“Impossível não se apaixonar por Monica. É um filme sensível e surpreendente. Vimos nele a oportunidade da Escarlate investir pela primeira vez no mercado internacional como produtora executiva e fortalecer a chegada do filme para os espectadores brasileiros ”, disse a produtora Joana Henning.

Monica concorre ao Leão de Ouro, prêmio máximo do Festival de Veneza ao lado de Blonde, The Whale, The Banshees of Inisherin, Tár, entre outras produções. O filme ainda não tem previsão de estreia no Brasil.

Veja fotos da equipe do filme 'Monica' no Festival de Veneza:

Patricia Clarkson e Trace Lysette. Foto: Divulgação

Joanna Henning, Trace Lysette e Carol Chalita. Foto: Divulgação

Joana Henning, Andrea Pallaoro e Patricia Clarkson. Foto: Divulgação

Carol Chalita. Foto: Divulgação

Joana Henning. Foto: Divulgação

