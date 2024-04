Fábio Porchat conta combinado com Sandy para gravar cenas de beijo; veja

Fábio Porchat expõe detalhes de beijo cenográfico; Sandy voltou a atuar com o filme 'Evidências do Amor', que faz referência ao sucesso do pai

Fábio Porchat e Sandy estrearam a mais nova comédia romântica Evidências do Amor, a produção que marca a volta da cantora para as telinhas faz referência ao sucesso de Chitãozinho e Xororó. Porchat revelou qual o gosto do beijo da artista e o combinado que fizeram para as cenas.

O filme estreou nos cinemas na quinta-feira, 11, e traz o casal Marco e Laura, protagonizado pelas estrelas, vivendo uma história de amor e desencontros. Para gravar as cenas de beijo entre eles, Porchat conta que fez um trato com a cantora. "Eu e Sandy combinamos de escovarmos os dentes antes das cenas de beijo", disse ao jornal Extra.

Fábio, que além de atuar também trabalhou como roteirista do filme, relembra um momento em que isso não deu muito certo. "Teve um dia que não teve gosto de pasta de dente e, sim, de banana com amêndoas, que ela tinha comido antes de gravar (risos)", contou. O comediante também convidou pessoalmente a cantora para participar do projeto.

Ele lembra que assistiu um bate-papo em que a cantora reclamou que ninguém mais a chamava para atuar. A partir daí, o estalo foi imediato e o comediante partiu para contar a ideia a Pedro Antonio, diretor do longa antes mesmo do sim de Sandy: "Ficamos loucos com a possibilidade de ela topar. Mas eu não era amigo da Sandy, só tínhamos nos falado uma vez na vida, para uma entrevista na TV Record", relembrou.

Além da ligação com a música gravada pelo pai e pelo tio, ele não tinha uma relação de amizade com a cantora e ela já estava sem atuar há algum tempo. Por isso, Porchat ele assegurou para Sandy quando fez o convite de que cuidaria do roteiro de perto, junto ao time de roteiristas Luanna Guimarães e Álvaro Campos. A estratégia deu certo e o comediante recebeu a resposta que esperava: "Se você vai cuidar de tudo assim, eu quero fazer", afirmou Sandy.

Ele conta o que fez para transformar o que parecia um casal inusitado em um par romântico daqueles que o público torce: "Falei pra Sandy: 'Olha, a gente precisa ter química. Se as pessoas não acreditarem que a gente se beija e se pega, acabou, não tem o filme'. Ela entendeu isso de cara, e começamos a interagir com frequência", revelou.

No filme, Marco e Laura se conhecem em um karaokê enquanto cantam o sucesso nacional Evidências. Depois desse primeiro encontro, eles vivem um relacionamento de altos e baixos até chegar em um término sofrido. No entanto, Marco parece não conseguir superar Laura.