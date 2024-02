Fábio Porchat revela como foi gravar cena de nudez com Sandy: ‘Mostrar tudo’

Fábio Porchat expõe detalhes de beijo cenográfico e revela que precisou ficar totalmente nu em bastidores com Sandy; entenda o motivo

Nesta sexta-feira, 22, Fábio Porchat abriu o jogo sobre sua experiência ao beijar Sandy nas gravações do filme ‘Evidências do Amor’. O humorista revelou detalhes dos bastidores do beijo cenográfico, que agitou as redes sociais. Surpreendentemente, ele também deu um spoiler e contou que precisou ficar totalmente nu na frente da artista durante uma cena.

Em conversa com a coluna Play, do Globo, Porchat contou que ficou tranquilo para beijar a cantora, pois tudo foi combinado com antecedência e ele já tinha gravado cenas parecidas. No entanto, o apresentador entregou que a equipe ficou nervosa com o beijo: “Foi engraçada porque as pessoas estavam mais tensas e nervosas do que eu”, iniciou.

Fábio explicou que a cena deixou a produção em alvoroço: “Os figurantes, todo mundo: ‘Meu Deus, eles beijaram, não acredito’", o humorista se divertiu com a reação dos colegas de trabalho durante a gravação. Apesar do nervosismo da equipe, ele explicou que estava tranquilo por conta de sua experiências prévia em comédias românticas: "Para mim, não era uma grande questão”, relatou.

“Lógico que a gente combinou antes bonitinho como ia ser, como ia funcionar. Como era o nosso beijo técnico. E deu super certo”, Fábio celebrou o sucesso da cena, que já repercutiu nas redes sociais. Apesar de ter se sentido confortável com o beijo, o humorista passou por um perrengue nos bastidores em outra gravação mais quente.

É que Porchat precisou ficar totalmente nu na frente da cantora para gravar uma cena: “A cena mais divertida foi a que fiz pelado, com apenas um tapa-sexo, que era uma meia-calça enrolada nas minhas partes. Então, Sandy me viu nu. A verdade é uma só”, disse o comediante, que também ficou ‘peladão’ nos bastidores por um motivo inusitado.

“Antes de fazer, eu disse: ‘Gente, vocês precisam me ver antes porque vocês vão dar risada, tá ridículo’. Então, tive meio que mostrar para ela tudo, para ela ter certeza de que daria risada antes, e não durante a cena", o humorista entregou alguns spoilers do que os fãs devem esperar de sua nova comédia romântica com a cantora.

Com estreia prevista para 11 de abril, o filme ‘Evidências do Amor' aborda os encontros e desencontros de um casal, tendo como trilha sonora a música "Evidências", da dupla Chitãozinho e Xororó. Nada melhor do que a filha do cantor para representar a história, certo? Por isso, Sandy protagonizou a trama ao lado do comediante; assista ao trailer:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

Sandy celebra aniversário de 41 anos:

A cantora Sandy celebrou seu aniversário no final do mês passado, e compartilhou uma reflexão sobre a chegada dos 41 anos. Nas redes sociais, a cantora falou a respeito da nova fase, já que é a primeira vez que passa a data solteira em muito tempo após a separação com Lucas Lima. Ela também aproveitou para agradecer o carinho de amigos e fãs na data especial.