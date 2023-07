Estrelas de Hollywood que fizeram dietas absurdas por causa de papéis; Relembre quem

Além de Cillian Murphy, relembre outros casos de transformações impressionantes para viver papeis em produções de cinema

Recentemente Cillian Murphy chocou a web ao ter sua dieta para o aguardado Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan, no longa o irlandes dá vida ao personagem principal o físico que desenvolveu as primeiras armas atômicas que mudaram a direção das guerras ao redor do mundo e ao longo da história da humanidade.

Em uma entrevista durante a divulgação do filme Emily Blunt, que viveu a esposa do protagonista, mencionou que o regime do ator permitia comer apenas "uma amêndoa por dia".

“E ele só podia comer, tipo, uma amêndoa todo dia. Ele estava tão emaciado”, disparou Emily, durante uma entrevista ao programa Extra!. Cillian Murphy falou sobre o esforço que precisou fazer para ter uma imagem igual à de Oppenheimer. “Tive que emagrecer bastante, e trabalhamos com figurino e alfaiataria. Ele era muito magro, quase emaciado, vivia de martinis e cigarros”, afirmou Murphy.

Porém o ator não é o único que já passou por dietas malucas por um personagem que deu a vida; relembre alguns outros!

Outro ator que já trabalhou com Nolan e é famoso pelas alterações drásticas no próprio corpo mais de uma vez é Christian Bale, em 'O Operário', o ator perdeu mais de 28 quilos para entrar na pele de Trevor Reznik. Para atingir o peso, o ator precisou substituir refeições por vitaminas e iniciou uma rotina dura de exercícios. Um ano depois, o ator voltou a ganhar mais de 20kg para viver o Cavaleiro das Trevas.

Conhecido como o Thor do Universo Cinematográfico Marvel, Chris Hemsworth costuma exibir seus músculos nos filmes dos quais participa. No entanto, o astro já viveu um papel bem diferente do habitual e foi obrigado a restringir a dieta. Nos meses que antecederam as filmagens de 'No Coração do Mar', o ator ingeriu apenas 500 calorias por dia - logo após ter ganhado cerca de 10 quilos para interpretar o herói nórdico.

Mas não são apenas os atores que já fizeram dietas malucas, para dar a vida para a princesa Cinderella, Lily James passou a fazer o um 'regime líquido' - composto por sopas, shakes e outras formas de alimentação menos convencionais. Sua decisão não foi motivada pela aparência, mas sim pelo conforto no set, já que o figurino contava com um espartilho apertado.

Além de raspar o cabelo, Anne Hathaway precisou perder 11 quilos para viver Fantine em os 'Os Miseráveis', assim como Chris sua dieta era baseada em menos de 500 calorias por dia, a estrela passou semanas se alimentando apenas de dois cubos de aveia.