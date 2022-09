Entrando em nova personagem, Carla Diaz compartilha fotos andando a cavalo

A atriz Carla Diaz interpretará a personagem Lulli no filme “Rodeio Rock” e apareceu andando a cavalo em imagens compartilhadas nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 19h44

Nesta quinta-feira, 29, Carla Diaz mostrou que já está no clima para o início das gravações de seu novo filme "Rodeio Rock", no qual interpreta a personagem Lulli.

Em seu Instagram, a atriz apareceu em vídeos de fotos andando em um belo cavalo marrom. A ex-BBB também compartilhou um vídeo de alguns cavalos brancos que estavam no estábulo.

Carla usava uma camiseta preta em que lia-se a frase: "Fofoqueira não, comentarista". E para complementar o look, a artista usava calças legging da mesma cor.

“A construção de personagem não para, por mais que já estejamos gravando, todos os dias descubro mais um pouquinho da Lulli e aprendo junto com ela também. Esse é o universo que eu tanto amo. Cresci atuando, e todos os dias tenho a oportunidade de me apaixonar ainda mais”, escreveu a participante do BBB 21 na legenda.

Nos comentários, os fãs de Carla adoraram a postagem e se mostraram animados com o novo trabalho da atriz! “Estou apaixonada pela Lulli e o alazão dela”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Pode vir com tudo Lulli”.

Novidade!

Recentemente, Carla anunciou que teremos um terceiro filme sobre o caso de Suzane Von Richthofen, no qual a atriz é protagonista.

"Se você viu os filmes: A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou meus Pais, chegou a hora de saber a verdade. Vem aí, a confissão! A MENINA QUE MATOU OS PAIS - A CONFISSÃO. Esse é terceiro filme sobre o caso Richthofen!", anunciou Carla nas redes sociais.