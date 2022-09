Carla Diaz anuncia terceiro filme sobre caso Suzane von Richthofen

Após sucesso, atriz Carla Diaz revela que vai gravar mais um filme sobre o caso Suzane von Richthofen a pedido do público

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 12h27

A atriz Carla Diaz (31) fez tanto sucesso no papel de Suzane von Richthofen que a produção ganhou mais um filme, a pedido do público!

Após a repercussão positiva de A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou meus Pais, a artista anunciou que vai gravar o terceiro filme da saga, A Menina que Matou os Pais - A Confissão. O novo longa contará detalhes do que fizeram os acusados após o crime e dos bastidores de investigação.

"Se você viu os filmes: A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou meus Pais, chegou a hora de saber a verdade. Vem aí, a confissão! A MENINA QUE MATOU OS PAIS - A CONFISSÃO. Esse é terceiro filme sobre o caso Richthofen!", escreveu a famosa.

Carla revelou que o terceiro longa foi muito pedido pelo público: "O filme vem para atender aos inúmeros pedidos do público em conhecer os passos dos três acusados após o crime, além dos bastidores da investigação que culminou na prisão dos envolvidos. Fique de olho nas novidades!".

Vale lembrar que Carla está gravando outro filme para os cinemas, Rodeio Rock, em que vive par romântico do cantor Lucas Lucco (31).

Carla Diaz anuncia terceiro filme sobre caso Richthofen:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

Carla Diaz esbanja estilo ao posar com vestido curtinho

Recentemente, Carla Diaz roubou a cena nas redes sociais, mais uma vez, ao exibir sua beleza e colecionou chuva de elogios dos seguidores! A artista mostrou o corpaço escultural ao compartilhar produção all-black na web. A gata apostou no carão ao posar usando um vestido preto bem curtinho e justinho ao corpo, que deixou em evidência suas curvas e os pernões torneados. Com os cabelos soltos e lisos, a loira completou o visual com uma sandália gladiadora de salto alto brilhante preta, uma bolsa da mesma cor e brincos dourados. "O all black já sei que vocês amam. Agora a foto, qual sua favorita, 1,2 ou 3?", questionou Carla.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!