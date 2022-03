Em premiação de Nova York, Lady Gaga rouba a cena e esbanja beleza com look preto

Em premiação de críticos de cinema de Nova York, Lady Gaga chegou deslumbrante no tapete vermelho da cerimônia

CARAS Digital Publicado em 19/03/2022, às 15h20

Na última quarta-feira, 16, aconteceu em Nova York a premiação New York Film Critics Circle, organizada por críticos de cinema.

Quem roubou a cena no tapete vermelho da cerimônia foi Lady Gaga (35), que foi vencedora da categoria de Melhor Atriz. Mesmo premiada pelos críticos nova-iorquinos, a diva pop foi esnobada no Oscar 2022 e não foi indicada por sua atuação no filme Casa Gucci.

A cantora e atriz apareceu deslumbrante com um longo vestido preto. Lady Gaga também se encontrou com o ex vice-presidente americano Al Gore (73) na chegada do evento.

Quem também compareceu ao evento foi a dupla de estreantes na atuação Alana Haim (30) e Cooper Hoffman (18), que protagonizam o filme Licorice Pizza.

Confira aqui imagens do tapete vermelho da premiação!

Lady Gaga brilhou com seu vestido preto no tapete vermelho da

premiação New York Critics Circle - Foto: Getty Images

Lady Gaga posou ao lado de ex vice-presidente americano Al Gore

- Foto: Getty Images