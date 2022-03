Will Smith, Bradley Cooper, Julianne Moore e outras estrelas do cinema marcam presença em premiação de Nova York

A brasileira Morena Baccarin também marcou presença na premiação da organização de críticos de cinema que aconteceu em Nova York

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 17h27

Na última terça-feira, 15, aconteceu em Nova York a cerimônia de premiação da National Board Review, uma organização de críticos de cinema.

O indicado ao Oscar 2022, Will Smith (53) chegou à premiação elegante com um terno marrom escuro e um colete cor caramelo por cima de uma camisa azul-clara. Na cerimônia, o ator ganhou o prêmio de Melhor Ator pelo filme King Richard.

O grande vencedor da noite, foi o longa Licorice Pizza, eleito pelos críticos nova-iorquinos como o Melhor Filme do ano. Bradley Cooper (47), que faz uma participação no filme, marcou presença no evento com um look all-black composto por terno e camisa.

Os atores principais de Licorice Pizza, os estreantes no cinema Cooper Hoffman e Alana Haim (30) posaram juntos com looks de estilos bem diferentes. Enquanto o filho do falecido ator Philip Seymour Hoffman vestia terno e camiseta de gola polo todos pretos, a musicista que inciou sua carreira de atriz usava um vibrante vestido verde.

Quem também marcou presença na cerimônia foi a vencedora do Oscar em 2015, Julianne Moore(61) que usava um clássico e elegante vestido branco.

E teve brasileira na premiação de Nova York! Morena Baccarin (42) brilhou no tapete vermelho da premiação com seu vestido prateado. A atriz estava acompanhada do seu marido Ben Mackenzie (43), ator conehcido por interpretar Ryan na série The O.C.

Confira aqui cliques dos looks da cerimônia!

Will Smith levou o prêmio de Melhor Ator na cerimônia realizada por

críticos de cinema em Nova York - Foto: Getty Images

Bradley Cooper compareceu na premiação com um look todo preto

- Foto: Getty Images

Alana Haim e Cooper Hoffman estrelam o filme vencedor da noite,

Licorice Pizza - Foto: Getty Images

Alana Haim já foi incicada ao Grammy por sua banda que tem com

suas irmãs, Licorice Pizza foi o primeiro trabalho da musicista no cinema

- Foto: Getty Images

Julianne Moore marcou presença no evento em Nova York com um vestido

branco - Foto: Getty Images

A atriz brasileira Morena Baccarin apareceu na cerimônia com um vestido

brilhante - Foto: Getty Images

Morena Baccarin e seu marido Ben McKenzie marcaram presença no

evento em Nova York - Foto: Getty Images

