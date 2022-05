Em entrevista, Will Smith revela que teve visão com "fim de sua carreira" antes de tapa no Oscar

Antes do tapa em Chris Rock, Will Smith contou que teve uma visão com o "fim de sua carreira"

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 18h54

Will Smith (53) revelou em um programa de entrevistas que teve uma visão com o fim de sua carreira meses antes do tapa em Chris Rock (57) no Oscar!

Na nova temporada de "My Next Guest Needs No Introduction" apresentada por David Letterman (75), o ator revelou que teve uma visão quando bebia chá de ayahuasca, feito com uma erva alucinógena.

O vencedor do Oscar de Melhor Ator deste ano, contou que a visão se tratava dele perdendo sua carreira. "Eu comecei a ver todo o meu dinheiro indo embora, e minha casa indo embora, e minha carreira indo embora. Eu estava tentando alcançar meu dinheiro e minha carreira".

Meses depois da entrevista, a estrela da série "Um Maluco no Pedaço" deu um tapa em Chris Rock durante a transmissão do Oscar 2022 após o comediante fazer uma piada com sua esposa.

Will Smith foi para um retiro espiritual e acabou sendo banido por 10 anos de comparecer às cerimônias do Oscar.

