Após tapa em Chris Rock e renunciar da Academia, Will Smith vai para retiro

Will Smith visitará um retiro espititual para uma pausa após o tapa no Oscar 2022

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 17h25

Nesta segunda-feira, 4, o tabloide britânico The Sun afirmou que Will Smith (53) irá visitar um retiro após o tapa no Oscar 2022.

O ator ficará em um santuário de alto padrão nos Estados Unidos para descansar e desestressar após o momento polêmico em que ele agrediu o comediante Chris Rock (57) durante a premiação.

De acordo com uma fonte ouvida pelo tabloide da Inglaterra, Will irá tentar controlar seu estresse no retiro: "O impacto da reação negativa atingiu Will em cheio, então ele receberá ajuda para controlar o estresse".

A fonte ainda revelou para o The Sun, mais detalhes sobre o local onde o protagonista do filme King Richard irá descansar: "Será um retiro de alto-nível visitado pelos ricos e famosos e ele fará muita busca em sua alma e descobrirá como pode seguir em frente".

Chirs Rock, que estava apresentando o prêmio de Melhor Documentário, fez uma piada com a esposa de Will, Jada Pinkett Smith, que tem uma doença autoimune.

Após o momento polêmico no palco da premiação, o vencedor do Oscar de Melhor Ator deste ano se desculpou com a Academia pelo incidente durante seu discurso. Após o evento, Will fez um post em seu Instagram se desculpando novamente pelo ocorrido.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas abriu um processo disciplinar contra o ator e após isso, Will Smith renunciou da organização de Hollywood.

Na nota feita para anunciar sua saída, Will escreveu: "Eu traí a confiança da Academia. Privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e serem celebrados por seus trabalhos extraordinários. Estou de coração partido".