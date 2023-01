Elenco de M3gan teve disputa nos bastidores; entenda intriga causada por filme clássico

Allison Williams e Violet McGraw, atrizes de M3gan, protagonizaram embate no elenco do longa-metragem

M3GAN é um dos filmes de terror mais esperados para este ano de 2023. O longa-metragem estreia nesta quinta-feira, 19, e promete assustar e entreter os telespectadores que tiverem coragem de ir aos cinemas. No entanto, o que poucos sabem, é que outro filme clássico gerou uma intriga entre dois grandes nomes do elenco: Allison Williams e Violet McGraw.

No mês passado, em dezembro, durante uma entrevista com o site Screen Rant, Williams, uma das protagonistas do longa-metragem, revelou a peculiar curiosidade ocorrida nos bastidores da gravação. Segundo ela, as filmagens foram marcadas por um embate, considerado épico, entre as sagas de Harry Potter e O Senhor dos Anéis, dois grandes clássicos do cinema mundial.

"Ela [McGraw] é tão engraçada e tão intensa. Ela é muito inteligente; ela é super doce; ela é muito legal. Ela ama O Senhor dos Anéis, e um grande erro tático que cometi aconteceu quando ela me perguntou... Olha, eu estou para cometer, novamente, esse erro publicamente e peço desculpas a todos vocês. Eu sou uma millennial obediente, e ela me perguntou se eu prefiro O Senhor dos Anéis ou Harry Potter. É apenas profundo dentro de mim. É parte de quem eu sou", começou, fazendo suspense.

"Fui construída parcialmente pelas pedras de Hogwarts, o que é muito dramático. Os tijolos de Hogwarts construíram minha alma. E então, ela me perguntou muito casualmente: ‘O Senhor dos Anéis ou Harry Potter?’. E embora estivéssemos na Nova Zelândia [local em que Senhor dos Anéis foi gravado] -foi tão estúpido- eu apenas disse: 'Harry Potter'."

"Eu apenas me vi deixar de importar para ela, naquele momento, e passei o resto do nosso tempo trabalhando juntas apenas tentando obter algum respeito de volta. Você pode perguntar a ela. Não sei se tive sucesso ou não. Mas foi o maior erro tático que eu poderia ter cometido", completou a atriz.

No filme, Williams interpreta Gemma, uma engenheira robótica que se viu obrigada a cuidar de sua sobrinha, Cady, após a morte prematura de seus pais. Durante a trama, ela inventa um robô brinquedo chamado M3gan, que deve proteger a jovem dos danos causados pelo luto. Porém, em determinado momento, Gemma percebe que sua invenção não é tão boa assim.