Dani Calabresa realiza sonho de atuar ao lado de Xuxa: “Nem li o cachê”

Fã de Xuxa Meneghel, Dani Calabresa se emociona ao falar sobre a estreia de filme ao lado da Rainha dos Baixinhos

A atriz e comediante Dani Calabresa está celebrando a realização de um sonho ao estrelar um filme ao lado da icônica Rainha dos Baixinhos. Durante uma coletiva de imprensa na última quarta-feira, 04, que contou com a participação da CARAS Digital, a loira revelou como foi trabalhar com Xuxa em ‘Uma Fada veio me Visitar’.

Dani contou que a paixão pela apresentadora é tanta, que ela nem se preocupou com o pagamento do projeto: “Amor, eu nem li o cachê, era filme da Xuxa e texto da Thalita Rebouças”, brincou a humorista, que rasgou elogios para a loira: “Você é engraçada, seu filme inspiraram toda uma geração, você é maravilhosa, divertida”, ela se derreteu.

A comediante ainda brincou que só conseguiu embarcar no projeto porque não precisou estar lado a lado da apresentadora durante as gravações: “Só deu porque a gente não teve cena juntas. Se não os paramédicos teriam que invadir o set, eu ia chorar, lacrimejar, expelir coisas, eu amo a Xuxa”, ela celebrou a realização de um sonho.

A estreia no cinema ao lado da Rainha dos Baixinhos promete ser um momento marcante na carreira de Dani: “Olha que timaço de mulheres! Eu fiquei muito empolgada, o filme é muito divertido e inspirador”, a atriz mostrou sua ansiedade para compartilhar a experiência com o público no filme que chega aos cinemas no dia 12 de outubro.

Vale lembrar que em setembro do ano passado, Dani Calabresa protagonizou outro momento emocionante ao lado de Xuxa no quadro Batalha de Lip Sync, do Domingão com Huck, da Globo. A humorista deixou a apresentadora emocionada ao recriar um momento marcante de sua carreira, além de subir ao palco ao lado da loira.

Xuxa revela real motivo para voltar a atuar:

Você sabia que Xuxa estava há 14 anos longe das telonas? Ícone da televisão brasileira, a loira tem um encontro marcado com os baixinhos no cinema em seu novo filme. Ainda durante a coletiva de imprensa, ela abriu o jogo e revelou o motivo por trás de seu retorno surpreendente em ‘Uma Fada veio me Visitar’.

A apresentadora contou que ficou apaixonada pela história e contente em poder contar com uma equipe talentosa: “Tem essas coisas que vocês não sabem antes de fazer o filme, mas é bom que você saiba que teve um envolvimento de muito carinho, muito respeito. O que me encantou? Primeiro a história e depois tudo o que está implícito”, disse Xuxa.