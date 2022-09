Xuxa se apresenta ao lado de Dani Calabresa no palco do 'Domingão': ''Que momento!''

Comediante Dani Calabresa vence quadro do 'Domingão com Huck' com apresentação ao lado de Xuxa Meneghel

A apresentadora Xuxa Meneghel (59) participou do quadro Batalha de Lip Sync, do Domingão com Huck, no domingo, 11, com Dani Calabresa (40)!

Em disputa com o ator Ícaro Silva, que arrasou performando Beyoncé, a humorista surpreendeu o público ao homenagear a eterna Rainha dos Baixinhos e venceu a batalha. Na apresentação, Xuxa surgiu dentro da nave original no palco do programa comandado por Luciano Huck (50) e foi ovacionada pela plateia ao cantar ao lado de Dani.

Xuxa se emocionou em conversa com Huck: "Chegar aqui já é uma emoção. Eu ver e receber o carinho das pessoas daqui é lindo. É tudo tão mágico. Esse respeito, isso que eu estou vivendo agora e no seu programa, Lu... é lindo!".

Em seu feed no Instagram, Dani compartilhou trecho e fez questão de agradecer a Xuxa e à equipe do Domingão. "Aaaaaawwwwwwnnnnnn, me adota e me chama de Doralice? Te amo nossa eterna rainha @xuxameneghel #BatalhaDoLipSync Obrigada @michellyx figurinista que fez a roupa dos sonhos, + Oswaldo, Rogerinho e Marco do figurino, @robertacid coreógrafa maravilhosa. Obrigada @robertagallinari @ocaiocoutinho Henrique diretorrr e @lucianohuck. Obrigada por me escolherem pra viver esse sonho de ser a Xuxa por um dia!!! E obrigada a todo o balé BAPHO pelo talento, carinho e energia de vocês!!!!!!", escreveu Calabresa na legenda.

"Que momento Brasil!!!", disse Xuxa ao compartilhar trecho de sua participação no Domingão.

