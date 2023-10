Xuxa entrega verdadeiro motivo por trás de seu retorno à atuação após 14 anos

Estrela de ‘Uma Fada veio me Visitar’, Xuxa abre o jogo sobre voltar atuar para o público infantojuvenil após 14 anos distante das telonas

Ícone da televisão brasileira, Xuxa tem um encontro marcado com os baixinhos no cinema em seu novo filme, ‘Uma Fada veio me Visitar’. Durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 04, na qual a CARAS Digital esteve presente, a atriz e apresentadora revelou o motivo por trás de seu retorno surpreendente.

Xuxa, que recentemente lançou seu documentário de memórias direcionado a um público mais maduro, compartilhou o que a motivou a voltar a atuar para o público infantojuvenil após 14 anos distante desde o lançamento de ‘O Mistério de Feiurinha’ em 2009: “A história”, a apresentadora disparou sem hesitar.

“A Thalita Rebouças já tinha me apresentado essa história. Quando li o livro fiquei apaixonada, a história é incrível, aí eu falei pra ela assim, ‘ao invés da fada ser com vestimentas dos anos 60, que é o que tem no livro, eu poderia fazer nos anos 80?’ Mas ficou guardada essa ideia”, a loira explicou que precisou engavetar a ideia da adaptação do livro para as telonas.

“Quando teve a possibilidade de novo, a minha resposta foi que eu não tinha tempo”, disse a apresentadora, que acabou negociando com a produção e conseguiu encaixar as gravações em sua agenda: “Foi diminuindo para 14 dias, ou seja, a gente conseguiu fazer em tempo recorde”, Xuxa celebrou.

A eterna Rainha dos Baixinhos ainda fez questão de exaltar o trabalho da equipe, que adaptou o roteiro para sua participação: “Eu também tenho um problema, eu não sei decorar, não sou atriz, como é que a gente vai fazer isso?”, disse a apresentadora, que contou com o apoio de um teleprompter para ler suas fala durante as cenas: "Ele me acompanhava", ela confessou.

“Tem essas coisas que vocês não sabem de antes de fazer o filme, mas é bom que você saiba que teve um envolvimento de muito carinho, muito respeito”, explicou Xuxa, que exaltou o filme: “O que me encantou? Primeiro a história e depois tudo o que está implícito”, a apresentadora celebrou o resultado e garantiu que deve repetir a dose em breve.

O filme conta a história de Luna, que interpretada pela atriz Tomtom Périsse, filha caçula de Heloisa Périssé. Ela é uma adolescente que recebe a visita de Tatu, uma fada tagarela e descolada vivida por Xuxa. A produção, que é baseado no livro homônimo de Thalita Rebouças, está com estreia marcada para quinta-feira, 12 de outubro, nos cinemas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Uma Fada Veio me Visitar (@umafadaveiomevisitar)

Xuxa revisitou seu passado em documentário:

Figura icônica da televisão brasileira, Xuxa lançou um documentário dividido em cinco episódios para revisitar momentos marcantes de sua carreira, mas também de sua vida pessoal, como a sua paixão por Ayrton Senna. Em um dos episódios, ela relembrou como eles se conheceram, como o namoro começou e como foi a separação.

“Ele vivia como se fosse o último dia da vida dele. E eu vi um cara fazendo isso. Ele me beijava e beijava tanto, eu falava: 'Meu deus do céu, para um pouquinho'. E ele falava: 'Não, eu não sei se vou poder te beijar amanhã'”, Xuxa relembro os bons momentos ao lado do piloto; confira mais declarações sobre o relacionamento aqui.