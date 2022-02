Com curta-metragem sobre moradores de rua, Pedro Kos é o único brasileiro indicado ao Oscar 2022

O brasileiro concorre ao Oscar 2022 na categoria 'Melhor curta-metragem', após documentário sobre sem-teto

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 12h56

A lista de indicados ao Oscar 2022 foi divulgada na última terça-feira, 8, e tem brasileiro na lista! O diretor Pedro Kos com o curta-metragem 'Onde eu Moro'.

Onde eu Moro é um documentário produzido pela Netflix e mostra a realidade das pessoas que vivem em situação de rua em Los Angeles, San Francisco e Seattle.

O documentário Onde eu Moro (Lead me Home) concorre na categoria 'Melhor documentário de curta-metragem' ao lado de Audible, The Queen of Basketball, Three Songs for Benazir e When we Were Bullies.

Além da direção de Pedro Kos, Onde eu Moro também é assinado por Jon Shenk, que foi indicado ao BAFTA, e já venceu um Emmy Awards.

Veja o trailer de Lead me Home, documentário de Pedro Kos indicado ao Oscar 2022: