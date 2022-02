Saiba como e onde assistir os filmes indicados ao Oscar 2022

A lista de indicados ao Oscar 2022 saiu nesta terça-feira, 8. Saiba onde assistir os filmes que estão concorrendo na premiação

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 14h22

A lista de indicados ao Oscar 2022 saiu nesta terça-feira, 8. E se você ainda não assistiu aos filmes que estão concorrendo a estatueta, a CARAS Digital mostra onde você pode conferir.

Entre os indicados, está Ataque dos Cães que conta com 12 indicações, incluindo a de 'Melhor Filme', sendo o favorito na categoria, ele está disponível na plataforma de streaming Netflix.

Ainda na Netflix, o longa que virou um sucesso Não olhe Para Cima também está na plataforma. Tick, Tick... Boom! que garantiu a indicação de Andrew Garfield ao Oscar 2022 também está disponível.

A filha Perdida e A mão de Deus também são produções que estão disponíveis na Netflix. Além disso, você pode assistir outros filmes indicados em mais plataformas.

O filme King Richard, que garantiu a indicação de Will Smith em 'Melhor Ator' está disponível na HBO Max, Now, Looke e aluguel na Google Play e Microsoft Store.

E se você ainda não assistiu a adaptação Duna, de Denis Villeneuve, está na HBO Max para o público. Além disso, com 10 indicações, o filme é um dos favoritos nas principais categorias da premiação que acontece dia 27 de março de 2022.

Além desses longas, também existem filmes entre os indicados que ainda estão nos cinemas, ou ainda vão estrear aqui no Brasil, como o remake, Amor, Sublime amor, que está nas telinhas dos cinemas brasileiros.

Spencer, que garantiu a indicação de Kristen Stewart em 'Melhor Atriz' também está no cinema, ao lado do longa, Mãos Paralelas.

Belfast, um dos favoritos e aclamado pela crítica tem estreia prevista para março no cinemas brasileiros. Por outro lado, Drive My Car, ainda não tem previsão de estreia no Brasil.

