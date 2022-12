Cineasta Frederico Lapenda recebe prêmio na Conferência Mundial da Indústria Cinematográfica

Frederico Lapenda e Bob Minkoff são homenageados em evento internacional

O cineasta Frederico Lapenda, que é co-criador de Aliados da Amazonia, e Bob Minkoff, que é diretor de Rei Leão, foram homenageados na Conferência Mundial da Indústria Cinematográfica durante evento em Santa Mônica, nos Estados Unidos, no último domingo, 11.

Lapenda recebeu o prêmio Outstanding Achievement na categoria de Sports Entertainment. Enquanto isso, Minkoff recebeu o prêmio de Melhor Produtor. Eles também participaram de painéis sobre o impecto da inovação tecnológica na indústria cinematográfica curtas e WEB 3.

Vale lembrar que Frederico Lapenda está envolvido com o mundo do combate esportivo desde 1993. Ele apresentou Marco Ruas em 1995, que foi o primeiro lutador de Mixed Martial Arts do mundo, e também foi o primeiro produtor não japonês de um evento de luta no Japão, o World Vale Tudo Championship WVC.