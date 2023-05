Causa da morte de Ray Liotta vem à tona

Ray Liotta faleceu há um ano, mas só agora a causa da morte foi divulgada na internet

A causa da morte do ator Ray Liotta (1954-2022) veio à tona nesta semana. De acordo com uma reportagem do site TMZ, um documento da República Dominicana, onde ele faleceu, informou que ele partiu em decorrência de causas naturais enquanto dormia.

A reportagem informou que a causa da morte foi definida como natural e não violenta. Ele partiu em decorrência de insuficiência respiratória, edema pulmonar e insuficiência cardíaca. Os legistas ainda descreveram que ele sofria de aterosclerose, que é quando existem placas de gordura nas artérias do coração.

O artista estava na República Dominicana para as gravações do filme Dangerous Waters, foi dormir e não acordou mais. Ele estava com 67 anos de idade.

Jennifer Lopez fez homenagem para Ray Liotta no dia de sua morte

Quando a notícia da morte do ator Ray Liotta foi revelada, a atriz Jennifer Lopez (52) fez uma homenagem para ele nas redes sociais. Os dois atuaram juntos na série Shades Of Blue. “Ray foi meu parceiro no crime em Shades Of Blue... A primeira coisa que me vem à mente é que ele foi tão gentil com meus filhos. Ray era o epítome de um cara durão que era todo mole por dentro. Acho que foi isso que o tornou um ator tão atraente de se assistir. O verdadeiro Goodfella. Nós compartilhamos alguns momentos intensos no set nesses três anos!”, disse ela.

A estrela ainda continuou com mais memórias sobre ele. “Quando ouvi pela primeira vez que ele aceitou o trabalho em Shades Of Blue, fiquei emocionada. E a primeira vez que entramos no set para fazer nossa primeira cena juntos, houve uma faísca elétrica e um respeito mútuo e nós dois sabíamos que isso seria bom. Nós gostamos de fazer nossas cenas juntos e me senti sortuda por tê-lo lá para trabalhar e aprender. Como todos os artistas, ele era complicado, sincero, honesto e muito emotivo. Ele era tão acessível e tão em contato com sua atuação e eu sempre me lembrarei do nosso tempo juntos com carinho”, declarou.

Por fim, Jennifer Lopez se despediu do amigo. “Perdemos um grande hoje... RIP Ray... É tão triste perder você, o que parece ser muito breve... Eu sempre me lembrarei de você. Enviando muito amor e força para sua filha Karsen, sua família e todos os entes queridos”, escreveu.