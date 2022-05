Jennifer Lopez se despede de Ray Liotta, que faleceu hoje

Jennifer Lopez emociona com homenagem para o ator Ray Liotta: 'É tão triste perder você'

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 16h47

A atriz Jennifer Lopez (52) emocionou os fãs ao compartilhar uma homenagem para o ator Ray Liotta (1954 - 2022), que faleceu enquanto dormia. A notícia da morte dele foi divulgada nesta quinta-feira, 26, e rapidamente várias celebridades internacionais começaram a enviar recados de despedida. Jennifer Lopez foi uma delas e relembrou a época em que trabalharam juntos na série Shades Of Blue.

Em seu Instagram, a artista compartilhou fotos deles e falou sobre a parceria nos bastidores das gravações. “Ray foi meu parceiro no crime em Shades Of Blue... A primeira coisa que me vem à mente é que ele foi tão gentil com meus filhos. Ray era o epítome de um cara durão que era todo mole por dentro. Acho que foi isso que o tornou um ator tão atraente de se assistir. O verdadeiro Goodfella. Nós compartilhamos alguns momentos intensos no set nesses três anos!”, disse ela.

A estrela ainda continuou com mais memórias sobre ele. “Quando ouvi pela primeira vez que ele aceitou o trabalho em Shades Of Blue, fiquei emocionada. E a primeira vez que entramos no set para fazer nossa primeira cena juntos, houve uma faísca elétrica e um respeito mútuo e nós dois sabíamos que isso seria bom. Nós gostamos de fazer nossas cenas juntos e me senti sortuda por tê-lo lá para trabalhar e aprender. Como todos os artistas, ele era complicado, sincero, honesto e muito emotivo. Ele era tão acessível e tão em contato com sua atuação e eu sempre me lembrarei do nosso tempo juntos com carinho”, declarou.

Por fim, Jennifer Lopez se despediu do amigo. “Perdemos um grande hoje... RIP Ray... É tão triste perder você, o que parece ser muito breve... Eu sempre me lembrarei de você. Enviando muito amor e força para sua filha Karsen, sua família e todos os entes queridos”, escreveu.

Confira o post de Jennifer Lopez sobre a morte de Ray Liotta: