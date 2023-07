Caio Castro irá protagonizar filme internacional após saída da Globo

Dedicado ao automobilismo, Caio Castro retorna para a atuação para protagonizar filme internacional; saiba mais!

Após deixar a TV Globo para se dedicar ao automobilismo, o ator Caio Castro retorna aos sets de gravação para protagonizar filme internacional. O galã será personagem principal de produção gravada entre o Canadá, México e Brasil.

Caio viverá o cowboy brasileiro Filipe Masetti no filme Cavaleiro das Américas, baseado no livro biográfico Long Ride Home. A trama conta a história real do rapaz que viajou 12 países a cavalo até retornar para o Brasil, no sítio de sua família, localizado no interior de São Paulo. Em sua jornada, Filipe enfrentou condições precárias até atingir seu objetivo. Agora, ele terá sua história contada no cinema.

Em nota divulgada por sua assessoria de imprensa, o ator contou mais sobre a sua relação com a história do longa. "Conheci o Filipe em 2016, ele foi uma referência pra mim, quando decidi fazer uma expedição pela América Central, naquela época ele já tinha me falado que a história dele iria virar filme e me chamou pro filme!", contou Caio.

O astro também aproveitou para contar os motivos que lhe levaram a retornar à atuação. "Apesar de estar 100% focado no automobilismo este ano, a história de vida dele vai além de um trabalho pra mim, somos ligados por alma de alguma forma'', explicou o ator.

Cavaleiro das Américas contará com direção de Sean Cisterna (Beijar e Chorar) e tem previsão de estreia para 2024. O longa será gravado entre Ontário e Alberta, no Canadá, além de passar pelo México e diversas regiões brasileiras, como o Parque do Peão em Barretos.

Caio Castro visitou a casa de Bob Marley

Em fevereiro de 2023, Caio Castro e sua namorada, a repórter Daiane de Paula, aproveitaram suas férias nos mares caribenhos da Jamaica. Contudo, o passeio desviou da praia e teve um destino inesperado: o casal visitou a antiga residência do cantor de reggae Bob Marley.

No álbum de viagem, Caio admira uma pintura de Bob Marley e mostra alguns de seus aposentos, como a cozinha e o quarto do imóvel. O ator ainda gerou polêmica e chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar cliques de alguns locais fazendo o uso de maconha. Por fim, Caio também posou coladinho na amada usando camisetas combinando enquanto tomavam uma bebida.

Confira as fotos: