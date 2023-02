Curtindo a Jamaica, Caio Castro e namorada visitam casa de Bob Marley

Caio Castro e Daiane de Paula mostraram detalhes da antiga residência do cantor jamaicano Bob Marley

Depois de curtir um tempo em Cuba, Caio Castro (34) e a repórter Daiane de Paula (32) partiram para um novo destino de férias e estão aproveitando os mares caribenhos da Jamaica. Mas na última quarta-feira, o passeio desviou da praia e teve um destino inesperado: o casal visitou a antiga residência do cantor Bob Marley (1945 - 1981) e o ator compartilhou cliques do tour em seu Instagram.

Na foto escolhida para a capa do álbum, Caio admira uma pintura de Bob Marley. Em outras imagens, ele mostrou alguns aposentados, como a cozinha e o quarto do imóvel. O ator ainda gerou polêmica e chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar cliques de alguns locais fazendo o uso de maconha. Por fim, Caio também posou coladinho na amada usando camisetas combinando enquanto tomavam uma bebida.

“One love, one heart”, Caio escreveu na legenda, fazendo referência a música do cantor jamaicano. Nos comentários da publicação, o ator recebeu inúmeros elogios: "Esse lugar deve ser mágico. Parabéns pela escolha”, disse uma admiradora. "Um dos lugares mais positivos que já conheci!", elogiou outra. “Vocês são lindos! Só não fumem porque aí estraga tudo”, outro seguidor criticou as fotos com a erva.

Caio Castro curte dia de praia com a namorada: "Muito amor por aqui"

Casalzão! Caio Catro resolveu abrir o álbum de suas férias na Jamaica e compartilhou alguns cliques apaixonantes ao lado da namorada, Daiane de Paula. Entre os registros, eles aparecem curtindo o mar caribenho e se derretem com as paisagens paradisíacas.

A publicação veio acompanhada de uma declaração da repórter: "Muito amor por aqui", Daiane escreveu. Entre os cliques, ela surgiu em uma selfie em meio às águas cristalinas, usando um biquíni com as cores da bandeira do país, ao lado do amado. Caio também compartilhou várias outras fotos de Daiane distraída, admirada pelos passeios e aproveitando as férias.