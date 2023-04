Bruna Marquezine surpreende internautas ao posar ao lado de Zendaya

Atriz Bruna Marquezine usa redes sociais para mostrar encontro com Zendaya em evento sobre cinema

Nesta quarta-feira, 26, a atriz Bruna Marquezine (27) usou suas redes sociais para mostrar um encontro que teve com a atriz norte-americana Zendaya (26). As duas famosas estiveram presentes na Comic Con, nos Estados Unidos, onde a brasileira foi para divulgar o filme Besouro Azul, da DC Comics.

Bruna ainda ganhou o follow da atriz famosa por viver papéis em filmes e séries como Euphoria, Homem-Aranha, Duna. A brasileira mostrou nos stories de seu perfil oficial no Instagram as fotos ao lado da namorada de Tom Holland, se derretendo completamente pela companheira de profissão.

“Essa foi a melhor parte”, disse Bruna. A atriz brasileira estava usando um terninho de veludo azul e tinha seus cabelos cacheados, enquanto Zendaya, que era abraçada pela musa latina, usava um conjunto de tons de bege, deixando suas costas de fora, da marca de luxo Louis Vuitton. As duas se conheram nos bastidores do famoso evento de cinema, depois que Marquezine esteve no palco, ao lado de Xolo Maridueña, para falar do filme de herói que estrelam.

BRUNA MARQUEZINE E ZENDAYA JUNTAS ❤️



ESSE É O TWEET! pic.twitter.com/sGczn7IRa9 — Tracklist (@tracklist) April 26, 2023

