Bruna Marquezine pira com fotos de Xolo Maridueña como 'Besouro Azul'

A atriz Bruna Marquezine surtou com o flagra do seu par romântico no filme Besouro Azul

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 14h00

Na noite da última quarta-feira, 25, os fãs da DC Comics mataram um pouco da curiosidade sobre o filme Besouro Azul.

O protagonista, Xolo Maridueña (20), foi flagrado durante as gravações e a armadura da trama chamou a atenção, até mesmo de Bruna Marquezine (26)!

A atriz usou as suas redes sociais rapidamente para comentar sobre as fotos do seu par romântico na trama.

"Vocês viram as fotos que vazaram de...", disse ela no primeiro Story. Já no segundo story, ela mostrou as fotos e babou. "Fala sério", declarou.

Vale ressaltar que o filme Besouro Azul tem estreia prevista para agosto de 2023 e Bruna Marquezine dará vida à Penny, protagonista feminina do longa do herói.

BRUNA MARQUEZINE REAGE AO VER TRAJE DE BESOURO AZUL

Bruna Marquezine e Xolo são lindos demais, estou tão ansiosa pra ver fotos deles dois juntos pic.twitter.com/ZUMmKGTusV — Maldivas 15/06 (@Grahamlayken) May 25, 2022

a felicidade da bruna marquezine com esse filme😭 pic.twitter.com/pJa7endqKC — jurídico ivy \W/ (@merasnixx) May 25, 2022