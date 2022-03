Bruna Marquezine chora ao receber carinho do públcio após entrar em filme da DC: ''É muito especial''

Atriz Bruna Marquezine se emociona ao receber carinho do público após papel em filme da DC e relembra fase quer recebia críticas nas redes sociais

Redação Publicado em 12/03/2022, às 09h22

A atriz Bruna Marquezine (26) fez mais uma publicação emocionada em suas redes sociais para celebrar sua conquista por um papel no filme Besouro Azul, da DC, em Hollywood.

Na noite da última sexta-feira, 11, ainda repercutindo, a brasileira compartilhou uma série de vídeos em seus stories e contou que recebeu parabéns até mesmo de funcionários do hotel onde está hospedada, e agradeceu o carinho que tem recebido do público.

"Eu tenho me emocionado com muita frequência. E eu tô muito grata. Eu fui pedir um creme de aspargos no serviço de quarto agora e quem me atendeu foi o Alexandre, muito gentil e educado, e no final da ligação, ele falou ‘Ó, parabéns, viu? Parabéns pelo filme, eu fiquei felizão’, daí eu me emocionei”, contou ela.

Nos vídeos, ela segue dizendo é muito comum tantas pessoas nas redes sociais fazerem tantas críticas ao seu trabalho, à sua vida pessoal e às suas escolhas, que é emocionante quando recebe tanto carinho das pessoas, principalmente dessa forma.

“Hoje no trabalho, no final da diária, eu recebi um bolo e ouvi as pessoas dizendo que tinham muito orgulho de mim. E eu estou assim, sem palavras com o carinho que estou recebendo. Eu quero falar isso aqui porque eu quero agradecer. Quero que saibam o quanto eu tô grata, o quanto eu tô aproveitando cada segundo desse momento. É muito especial saber que tem pessoas que torcem por você”, seguiu a atriz.

“Por muito tempo eu acreditar no que me falavam. E me questionei se eu era merecedora do lugar que eu tava. Eu sou, e é muito legal ver as pessoas falando com você. Porque você fala ‘não é que é verdade? Não é que eu trabalho há 20 anos da minha vida? Caraca, não é que eu batalhei a beça? Que coisa!'”, finalizou ela.

Bruna Marquezine entra para o elenco de 'Besouro Azul', novo filme da DC:

Nesta semana, foi anunciado que a artista está no elenco principal do filme Besouro Azul, nova aposta da DC Comics. Divulgado pelo The Wrap, o filme estreia em agosto de 2023.

Vale lembrar que este é o primeiro filme da DC estrelado por um personagem latino. A artista brasileira dará vida à Penny, protagonista feminina do longa do herói. Além de Bruna Marquezine, os atores Harvey Guillén, Xolo Maridueña e Belissa Escobedo também estão confirmados no no elenco.

Nos quadrinhos, o Besouro Azul é um alter-ego de super-herói usado por três heróis diferentes, mas nesta adaptação, a história será concentrada no adolescente Jaime Reyes.

Bruna Marquezine rebate comentário machista após usar vestido transparente em Paris:

Ainda recentemente, Bruna Marquezine rebateu um comentário machista feito por um seguidor sobre seu look escolhido para desfile da marca Yves Saint-Laurent, durante a Semana de Moda em Paris.

"Não se preocupe comigo e nem com os meu peitos. E eu estou na Europa, aqui é normal. Não é essa cafonice do Brasil que só aceita ver teta em carro alegórico no carnaval!", escreveu ela.