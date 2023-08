Bruna Marquezine desabafa sobre a vida: 'Muita coisa mudou'

Na véspera da estreia do seu primeiro filme em Hollywood, Bruna Marquezine reflete sobre a vida em desabafo nas redes sociais

A atriz Bruna Marquezine está prestes a ver uma grande conquista em sua carreira. Nesta semana, o filme Besouro Azul, que marca a estreia dela em Hollywood, estreia nos cinemas. E ela aproveitou este momento de destaque em sua vida profissional para desabafar sobre a mudanças que estão acontecendo.

Nos stories do Instagram, ela foi discreta ao refletir sobre a atual fase de sua vida ao demonstrar sua gratidão pelo apoio dos fãs ao seu novo filme. “Eu estou em falta com uma galera, principalmente nas redes sociais. Eu queria passar aqui para dizer que tem muita coisa acontecendo na vida. Muita coisa mudou, e tem muita coisa acontecendo aqui dentro [apontou para o coração]. Eu estou segurando as pontas, tentando dar conta do jeito que eu consigo, me mantendo grata e tentando me manter positiva o tempo todo. Queria dizer que estou aqui vendo, recebendo e sendo banhada por todo esse amor e todo o apoio de vocês”, disse ela.

Então, ela se desculpou com os amigos para quem está devendo respostas no whatsapp. “Queria agradecer e pedir desculpas para quem eu não respondi, se eu estivesse ausente na vida das pessoas que eu amo. Mas, basicamente, quero agradecer todo o apoio, carinho e suporte. Vou ser eternamente grata. Eu estou achando alternativas, saídas e maneiras de retribuir e fazer o que eu gostaria de estar fazendo”, comentou.

Vale lembrar que Bruna Marquezine não pode participar da divulgação do filme Besouro Azul para respeitar a greve dos roteiristas e atores em Hollywood. E uma das decisões é que os artistas não podem participar de eventos de lançamentos de filmes e projetos neste período. Assim, a atriz brasileira decidiu respeitar a decisão da greve em apoio ao seus colegas do país.

Inclusive, ela deu o seu apoio à greve em um post nas redes sociais há pouco tempo. “Muito obrigada por todo o carinho. A partir da meia-noite de hoje, horário do pacífico, entrará em vigor a greve sindical dos atores do SAG-AFTRA. Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior. Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade e o reconhecimento que Besouro Azul merece. Serei sempre grata a minha família Besouro Azul, elenco e equipe. Estou com vocês”, disse ela.

Empresária revela como é trabalhar com Bruna Marquezine

A empresária Juliana Montesanti surpreendeu ao comentar sobre como é trabalhar com Bruna Marquezine. As duas começaram a trabalhar juntas em 2019 e a parceria delas foi importante para a atriz conquistar o seu primeiro personagem em um filme internacional, o Besouro Azul, que estrará em agosto. Então, ela falou sobre como surgiu o trabalho com a atriz e elogiou a cliente.

Em conversa no podcast Corre Delas, ela contou: "A gente se conheceu em 2019 e na época ela tinha outra agente. Bruna estava procurando alguém que pudesse aproximá-la mais do mercado internacional, da relação com a moda também. Depois eu parei para analisar isso, mas ela, sem pensar, já estava criando uma estratégia de carreira para o mercado internacional. A gente sabe que, desde Audrey Hepburn e Givenchy, como a moda e o entretenimento sempre caminharam juntas. Ela me procurou e fizemos um primeiro trabalho pontual, que foi o desfile Jacquemus, no Sul da França. Depois, começamos a trabalhar efetivamente juntas".

Então, ela revelou como é trabalhar com a atriz. "Bruna é uma pessoa muito doce, humana e generosa...", afirmou, e completou: "Eu vivo os sonhos que ela vive. Eu aprendo muito com a Bruna. Foram muitas alegrias e muitas frustrações também desde que começamos a trabalhar juntas. É muito interessante trabalhar com uma atriz. É uma parada muito diferente do que trabalhar com influenciadores. No caso dela, ela trabalha com emoção e fica desgastada depois do trabalho. Meu papel é dizer para as marcas, por exemplo, que ela só vai conseguir entregar o que eles pedem, se ela estiver bem".