Bruna Altieri divulga o filme Sistema Bruto em Barretos

Bruna Altieri visita o Hospital do Amor de Barretos para exibição especial do filme 'Sistema Bruto' para crianças que são atendidas no local

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 17h04

A atriz Bruna Altieri e parte do elenco do filme 'Sistema Bruto' participaram de uma exibição especial do longa-metragem em Barretos. A produção organizou uma sessão especial para 30 crianças que são atendidas no Hospital do Amor de Barretos, cuja ala infantil é financiada pelo Instituto Ronald McDonald.

A ação aconteceu durante a Festa do Peão de Barretos e também teve uma exibição do teaser do filme no Estádio dos Rodeios no dia 24 de agosto.

O filme deverá ser lançado até o final do ano. A história traz a atriz Bruna Altieri no papel de Rosa, uma das protagonistas ao lado da personagem de Bruna Viola. As duas são apaixonadas por velocidade e adrenalina, e também adoram as festas sertanejas no interior de São Paulo.