Campeã da 'Dança dos Famosos', Tati Machado ganha mensagem de Angélica

A apresentadora Angélica não economizou nos elogios para falar de Tati Machado, a campeã da 'Dança dos Famosos', que surpreendeu no palco

Angélica parabenizou Tati Machado pela vitória na Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, através de um textão especial, nesta segunda-feira (8). A apresentadora mencionou a determinação da jornalista ao longo da competição para entregar bons resultados, já que, Tati disputou o prêmio com colegas especialistas no assunto, como foi o caso de Amaury Lorenzo, um dos finalistas.

"Parabéns, Tati, pela sua trajetória e vitória no Dança dos Famosos. Você inspirou a todos com sua paixão e energia. A dança é um expressão universal que une, emociona e celebra a diversidade. Que possamos sempre valorizar e celebrar a arte em todas a suas formas. Ver você brilhar no palco foi lindo e também um lembrete poderoso de que sonhos podem ser realizados com determinação e amor", começou Angélica na publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

A apresentadora também chamou a atenção para o mentor de Tati dentro do programa, o professor Diego Maia: "Sua jornada é um exemplo inspirador de superação e prova de que a arte é uma ferramento transformadora na vida das pessoas. Parabéns também, ao seu professor Diego, um profissional que exerce o que ama e faz todos se apaixonarem pela dança", concluiu a esposa de Luciano Huck.

Tati disputou o prêmio com Amaury e Lucy Alves, dançando dois ritmos distintos: o tango e o samba.

Tati Machado se prepara para novo desafio

Desde que se tornou uma das queridinhas da TV Globo, em decorrência do carisma e por viralizar com uma dancinha, Tati está com a agenda cheia. Depois de passar pelo Encontro, Mais você e Domingão, a jornalista está pronta para um novo desafio: como parte da bancada o Saia Justa, na GNT. O anúncio vem junto também da contratação de Eliana na emissora, que também dividirá a apresentação do programa com a jornalista, além de Bela Gil e Rita Batista.