Dono de loja acusa Elton John de fazer xixi em lugar inusitado

O cantor Elton John esteve em Nice, na França, para comprar sapatos e teria feito xixi em um local inusitado, como apontou o dono do estabelecimento

Elton John foi envolvido em uma polêmica com o dono de uma loja da cidade de Nice, na França, nesta segunda-feira (8). Como apontado pelo comerciante ao portal TMZ, o cantor teria sido pego de surpresa ao decobrir que não havia banheiro disponível para clientes na loja e, por isso, fez xixi em uma garrafa, o que deixou o proprietário do local chocado e bravo.

Ryan Sukkar, o proprietário da loja, disse que Elton esteve no local com os filhos, Zachary e Elijah, e com um segurança para comprar sapatos. Porém, o comerciante não o reconheceu e, portanto, ficou bastante surpreso com a resposta do cantor, quando perguntado o motivo de ter urinado no recipiente:

"Eu sou Elton John", teria dito ele. Sukkar precisou fazer uma rápida pesquisa para entender quem era o artista e revelou que ficou bastante frustrado com a situação, já que Elton também teria deixado que a urina vazasse e pedido que o segurança cuidasse da bagunça. Até o momento, o artista não se pronunciou sobre as alegações do comerciante.

Apesar da situação incoveniente supostamente causada pelo artista, Ryan pontuou que Elton foi muito legal e até mesmo fez uma foto para a loja dele, que foi publicada nos stories do Instagram.

Elton John e os filhos (Foto: Reprodução/Instagram)

Elton John deixa de usar o X e reflete sobre desinformação nas redes

Em 2022, Elton John declarou frustração com as redes sociais e com a desinformação. Na ocasião, o artista apontou que sairia do Twitter, atual X, e culpou as diretrizes da plataforma pelo ocorrido:

“Toda minha vida eu tentei usar minha música para unir as pessoas. Me entristece ver como a desinformação está sendo usada para dividir nosso mundo. Eu decidi não usar mais o Twitter, devido a sua recente mudança na política que permitirá a desinformação florescer sem checagem”.