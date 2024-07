Rafa Kalimann celebra oportunidade de continuar em Família É Tudo

Nas redes sociais, Rafa Kalimann celebrou a oportunidade de poder continuar em Família É Tudo. A TV Globo estendeu sua personagem até o final da trama

Nesta segunda-feira, 8, Rafa Kalimann usou as redes sociais para celebrar a oportunidade de continuar na novela Família É Tudo, exibida pela Rede Globo. Na trama, a atriz interpreta a vilã Jéssica e originalmente, a personagem sairia no decorrer da novela, mas a emissora estendeu a participação dela até o final.

Em sua conta no Instagram, Rafa compartilhou diversas fotos dos bastidores das gravações e com colegas de elenco como Juliana Paiva e Sabrina Petraglia.

Na legenda, ela agradeceu a oportunidade. "Seguimos por aqui aprontando, Família. Ansiosa para saber como Jéssica vai pagar. Obrigada, Deus. E toda essa equipe linda e generosa dessa novela que faz jus ao nome", escreveu ela na publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Elogios

Sabrina Petraglia (41) entrou na novela Família É Tudo para viver Maya, uma executiva "durona" e irmã de Jéssica, interpretada por Rafa Kalimann. Em seu retorno às novelas após quatro anos, ela tem trocado experiências com a estreante e avalia de forma positiva o trabalho desenvolvido entre as duas antes, durante e depois das gravações.

"A Rafa é maravilhosa! Uma menina luz, uma menina dedicada e eu estou encantada com a Rafa, ela é muito bacana. A gente passa a cena, a gente troca, a gente propõe uma para a outra, a gente discute quem são essas irmãs, como que essa relação de irmã mais velha que a Maya tem com ela", conta em entrevista à CARAS Brasil.

"Está sendo incrível. Ela me recebeu muito bem. E é difícil entrar na metade de uma novela onde já está todo mundo aquecido. Ainda mais depois de quatro anos depois da maternidade. Ela me recebeu super bem, a gente está batendo uma bola juntas, assim como o Jayme Matarazzo, com quem eu tenho gravado bastante", completa.