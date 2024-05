Brasileiro vence prêmio de Melhor Ator Revelação no Festival de Cannes 2024

Ricardo Teodoro recebeu a honraria por sua participação no longa 'Baby', de Marcelo Caetano, na mostra paralela Semana da Crítica em Cannes

O Brasil vem se destacando no Festival de Cannes 2024! A 63ª Semana da Crítica francesa acaba de anunciar que o brasileiro, Ricardo Teodoro, um dos protagonistas do longa “Baby”, como o vencedor do prêmio de Melhor Ator Revelação. O longa, dirigido por Marcelo Caetano, teve sua estreia mundial durante a mostra - que acontece em paralelo à 77ª edição do evento principal.

Após o anúncio do resultado, ele celebrou a conquista. O ator é conhecido por sua participação na primeira fase do remake de Renascer (2024), e também esteve no elenco de Além da Ilusão (2022). "Eu trabalho há anos como ator de teatro, e sempre pensei que, se algum dia eu tivesse uma oportunidade, iria agarrá-la com toda a minha força”, contou Ricardo.

“Quando o personagem do Ronaldo apareceu, lutei muito para fazê-lo com a minha alma. Vim de uma cidade de 4 mil habitantes, no interior de Minas, e sempre sonhei em estar em um festival como Cannes. Voltar com esse prêmio é sensacional!", vibrou.

O roteiro, uma coprodução oficial Brasil-França-Holanda, foi um dos sete selecionados, entre mais de 1.000 inscritos para a mostra competitiva. “Baby” narra uma paixão tumultuada, e uma amizade cheia de desencontros.

O début do longa aconteceu na terça-feira, 21 de maio, com a presença de parte da equipe e elenco, incluindo os atores João Pedro Mariano, Ricardo Teodoro, Ana Flavia Cavalcanti, Bruna Linzmeyer e Cleo Coelho. Ainda não há previsão de estreia nos cinemas brasileiros.

Marina Ruy Barbosa rouba a cena com look clássico no Festival de Cannes

Marina Ruy Barbosa vem chamando atenção com os looks impecáveis que ela escolheu para o Festival de Cannes 2024. E nesta quarta-feira, 22, a brasileira roubou a cena no evento francês ao eleger look clássico para curtir o dia.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista apareceu com um conjunto de shorts e regata de alfaiataria da grife francesa Chanel na cor violeta. No entanto, Marina apostou no brilho para trazer um toque moderno para o modelito. Ao finalizar, ela ainda escolheu um óculos de sol branco, sapatos amarelos e bolsa em conjunto com seu look. "Me sentindo ultravioleta", escreveu a atriz na legenda da publicação, onde apareceu curtindo um dia de sol em evento na piscina. Veja o look clicando aqui!