Bradley Cooper faz rara aparição com sua filha de 6 anos

Bradley Cooper surpreende ao levar sua filha de 6 anos em um evento de cinema nos EUA em uma rara aparição dos dois juntos em público

O ator Bradley Cooper atraiu todos os olhares ao levar uma companhia especial para o lançamento do seu novo filme, chamado Maestro, da Netflix. O artista fez uma rara aparição com sua filha, Lea De Seine Shayk Cooper, de 6 anos, fruto do antigo relacionamento com Irina Shayk.

Ele e a mãe da criança decidiram criá-la longe dos holofotes e de forma discreta. Assim, ela quase não aparece em eventos públicos com os pais famosos para preservar a sua identidade. Porém, ele abriu uma exceção ao surgir com a menina nesta semana.

Os dois esbanjaram sintonia e parceria ao posarem juntos na chegada do evento. Inclusive, Lea caprichou em seu look ao aparecer com um vestido com estampa de onça e bolsa vermelha estilosa.

Recentemente, Irina elogiou Cooper como pai. “Ele é o melhor pai com quem Lea e eu poderíamos sonhar”, disse ela à revista Elle. E o ator também já falou sobre a paternidade em sua vida. “Cada coisa ganha cores gloriosas pelo fato de eu ser pai de um ser humano maravilhoso”, afirmou ele.

Bradley Cooper faz rara aparição com sua filha em evento - Foto: Getty Images

Bradley Cooper relembra luta contra o vício

O ator Bradley Cooper abriu o jogo sobre a sua luta contra o vício em álcool e drogas ao longo de sua vida e ainda contou que quase teve uma recaída após a morte do seu pai. As revelaões foram feitas durante um episódio do programa Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, da National Geographic, no qual ele contou que celebra a sua sobriedade após anos de vício.

O artista contou que ficou sóbrio aos 29 anos e se mantém assim há 19 anos. Inclusive, ele contou qu eu vício não teve relação com sua fama. Ao ser questionado se teve 'anos selvagens', ele concordou. “Em termos de álcool e drogas, sim. Mas sem relação com a fama. Tive sorte”, afirmou ele.

Então, o apresentador Grylls perguntou se ele usou suas memórias do passado para atuar no filme Nasce Uma Estrela, no qual interpretou um músico que tinha problemas um álcool, e ele confirmou. “Ficou mais fácil realmente entrar lá. E, graças a Deus, eu estava em um lugar da minha vida onde estava à vontade com tudo isso. Tive muita sorte com os papeis que tive que interpretar. Foi uma verdadeira benção. Espero que continue assim”, afirmou.

Cooper ainda contou que quase teve uma recaída em 2011, quando seu pai morreu em decorrência do câncer de pulmão. “Definitivamente, eu tive uma atitude niilista depois de um tempo e pensei: 'Vou morrer'. Não foi bom por um tempo, até que percebi que tinha que apenas abraçar quem eu sou e tentar encontrar paz nisso. Então, se igualou”, afirmou.