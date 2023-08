Bradley Cooper relembra sua luta contra o vício: 'Fiquei sóbrio'

Bradley Cooper revela que quase teve uma recaída para o vício após a morte do seu pai

O ator Bradley Cooper abriu o jogo sobre a sua luta contra o vício em álcool e drogas ao longo de sua vida e ainda contou que quase teve uma recaída após a morte do seu pai. As revelaões foram feitas durante um episódio do programa Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, da National Geographic, no qual ele contou que celebra a sua sobriedade após anos de vício.

O artista contou que ficou sóbrio aos 29 anos e se mantém assim há 19 anos. Inclusive, ele contou qu eu vício não teve relação com sua fama. Ao ser questionado se teve 'anos selvagens', ele concordou. “Em termos de álcool e drogas, sim. Mas sem relação com a fama. Tive sorte”, afirmou ele.

Então, o apresentador Grylls perguntou se ele usou suas memórias do passado para atuar no filme Nasce Uma Estrela, no qual interpretou um músico que tinha problemas um álcool, e ele confirmou. “Ficou mais fácil realmente entrar lá. E, graças a Deus, eu estava em um lugar da minha vida onde estava à vontade com tudo isso. Tive muita sorte com os papeis que tive que interpretar. Foi uma verdadeira benção. Espero que continue assim”, afirmou.

Cooper ainda contou que quase teve uma recaída em 2011, quando seu pai morreu em decorrência do câncer de pulmão. “Definitivamente, eu tive uma atitude niilista depois de um tempo e pensei: 'Vou morrer'. Não foi bom por um tempo, até que percebi que tinha que apenas abraçar quem eu sou e tentar encontrar paz nisso. Então, se igualou”, afirmou.

Selton Mello se livra do vício como fumante

Discreto em sua vida pessoal, Selton Mello abriu uma rara exceção para compartilhar uma grande conquista por meio das redes sociais. Após fumar por 25 anos, o artista venceu a luta contra o tabagismo e deu alguns conselhos para ajudar seus seguidores a fazerem o mesmo.

A novidade foi contada por meio de um texto: “Foram 25 anos fumando. Fumando muito. Não troquei pro vape, não usei adesivo. Eu decidi que aquela relação tóxica havia chegado ao fim. Se você tem vontade, eu afirmo: é possível. O início foi bem difícil, mas não é impossível.", Selton iniciou a declaração.

O ator ainda contou qual foi a sua principal motivação para deixar o vício de lado: “Sabe o que me ajudou muito? A percepção que aquilo fede muito. Quando eu via alguém fumando, eu me aproximava para testar se teria vontade e o que sentia era repulsa e isso me ajudou muito mesmo!", ele confessou.

"Se isso vai te chocar e te ajudar a pensar, saiba: Se você é fumante, você cheira mal. Simples e duro assim. Desculpe a sinceridade, mas talvez te ajude a pensar [...] Não adianta perfume e chiclete, você está impregnado. Fôlego renovado, taxas melhores, saúde melhor. Mas meu maior aliado para parar foi, de fato, o cheiro”, Selton acrescentou.

Para finalizar, o ator celebrou a conquista, mas declarou que ainda não se considera um ex-fumante: "Não digo que sou ex-fumante. Estou sem fumar há um ano. E me sinto bem melhor. Tomara que eu influencie alguém com esse depoimento. Acredite: é possível", ele concluiu a publicação.