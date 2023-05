Selton Mello celebra conquista contra vício: "Aquilo fede muito”

Ator Selton Mello comemora conquista contra tabagismo após fumar por 25 anos e aconselha seguidores

Discreto em sua vida pessoal, Selton Mello (50) abriu uma rara exceção para compartilhar uma grande conquista por meio das redes sociais. É que nesta quinta-feira, 11, o ator celebra um ano longe de um vício. Após fumar por 25 anos, o artista venceu a luta contra o tabagismo e deu alguns conselhos para ajudar seus seguidores a fazerem o mesmo.

A novidade foi contada por meio de um texto: “Foram 25 anos fumando. Fumando muito. Não troquei pro vape, não usei adesivo. Eu decidi que aquela relação tóxica havia chegado ao fim. Se você tem vontade, eu afirmo: é possível. O início foi bem difícil, mas não é impossível.", Selton iniciou a declaração.

O ator ainda contou qual foi a sua principal motivação para deixar o vício de lado: “Sabe o que me ajudou muito? A percepção que aquilo fede muito. Quando eu via alguém fumando, eu me aproximava para testar se teria vontade e o que sentia era repulsa e isso me ajudou muito mesmo!", ele confessou.

"Se isso vai te chocar e te ajudar a pensar, saiba: Se você é fumante, você cheira mal. Simples e duro assim. Desculpe a sinceridade, mas talvez te ajude a pensar [...] Não adianta perfume e chiclete, você está impregnado. Fôlego renovado, taxas melhores, saúde melhor. Mas meu maior aliado para parar foi, de fato, o cheiro”, Selton acrescentou.

Para finalizar, o ator celebrou a conquista, mas declarou que ainda não se considera um ex-fumante: "Não digo que sou ex-fumante. Estou sem fumar há um ano. E me sinto bem melhor. Tomara que eu influencie alguém com esse depoimento. Acredite: é possível", ele concluiu a publicação.

