Longe da TV, Selton Mello viraliza ao usar Instagram para memes

Ator Selton Mello tem roubado a cena no Instagram com suas postagens hilárias e forma de meme

Com mais de três milhões de seguidores no Instagram, o ator Selton Mello (50) não nega que adora mexer nas redes sociais. Longe da TV, o artista tem usado sua plataforma para compartilhar memes e tem divertido os seguidores com suas postagens divertidas.

Em seu novo projeto, Selton, que acabou de anunciar a continuação do icônico filme O Auto da Compadecida, tem feito publicações que imitam troca de mensagens. Algumas, inclusive, têm gerado comentários de vários famosos.

"Meu lanche veio sem Péricles", diz uma pessoa, que recebe a seguinte resposta: "Senhora, infelizmente o Exaltasamba acabou. Sentimos muito". E outra postagem ele mostra: "Você precisa se tratar. Um dia eu vou te namorar e vou te botar numa terapia toda terça às 14h30".

Do tipo discreto, Selton, que protagonizou a novela Nos Tempos do Imperador, apenas costuma aparecer na mídia em momentos pontuais. Apesar de atuante nas redes sociais, ele gosta mesmo é de usar a plataforma para se divertir e não divide nada que envolvam detalhes de sua intimidade.

Entre os internautas, ele chegou a receber o título de "tio do Instagram", mas parece que ele adorou o apelido. "O Selton Mello é muito tiozao do zap no Instagram e eu amo isso. Fico me perguntando que tipo de corrente de bom dia ele manda pros amigos dele no WhatsApp", escreveu uma fã no Twitter.

Confira abaixo as publicações mais divertidas do artista:

Homenagem ao Péricles

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selton Mello (@seltonmello)

Novos tempos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selton Mello (@seltonmello)

Alguém entendeu?

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selton Mello (@seltonmello)

Viciada em séries

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selton Mello (@seltonmello)

Listinha de compras